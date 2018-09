Remaniere Guvern Dăncilă. Sondaj înainte de numire Dupa ultima dezamagire, cand era mai mult ca sigur ca va primi de la PSD Ministerul Educației, Ecaterina Andronescu nu mai vorbește cu entuziasm despre aceasta posibilitate. Dezamagirea cu privire la funcția de ministru a dus și la inlocuirea acesteia de la conducerea Comisiei de Invațamant de la Senat. In intervențiile sale televizate, social-democrata s-a limitat in a spune ca ”am fost in aceasta funcție de trei ori, PSD are suficiente resurse umane ca sa poata sa identifice o personalitate cunoscatoare a sistemului de invațamant și care sa preia acest portofoliu” (declarație la Digi24),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea incearca din rasputeri sa o convinga pe Ecaterina Andronescu sa accepte functia de ministru al Educatiei. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul” ca Dragnea i-a promis Ecaterinei Andronescu, pe langa fotoliul ministerial, sefia Organizatiei Bucuresti, dar si un loc eligibil la alegerile…

- Liviu Dragnea incearca din rasputeri sa o convinga pe Ecaterina Andronescu sa accepte functia de ministru al Educatiei. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul” ca Dragnea i-a promis Ecaterinei Andronescu, pe langa fotoliul ministerial, sefia Organizatiei Bucuresti, dar si un loc eligibil la alegerile…

- Ecaterina Andronescu a declarat joi la Realitatea TV ca președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a propus postul de ministru al Educației, adaugand ca nu i-a dat inca un raspuns. Andronescu a refuzat sa raspunda la intrebarile repetate ale moderatoarei despre posibilitatea de a reveni in funcția de ministru…

- Astazi, Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa a demisionat din functie. Robert Turcescu, in calitate de secretar al Comisiei din Camera Deputatilor, declara urmatoarele : Vad ca unii s au apucat sa boceasca demisia nataraului de la Educatie.Va spun in calitate de secretar al Comisiei de Invatamant…

- Valentin Popa și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, iar locul sau ar putea fi preluat de Ecaterina Andronescu. Senatoarea PSD a confirmat informațiile oferite in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO și a recunoscut ca Liviu Dragnea i-a propus postul in urma cu 3 saptamani, nu azi, dupa…

- 'Doamna Carmen Dan si jandarmul ei au spus, de principiu, ca nu au nicio obligatie sa spuna nimic Parlamentului, ca nu pot sa dea niciun fel de date despre 10 august. Au venit, nu au spus mare lucru, dar important este ca au venit si important este ca din ce in ce mai mult ne dam seama ca au lucruri…

- „Nu am nimic cu etnicii germani si respect orice minoritate din Romania, insa reactia unora din tara si din strainatate ma obliga sa detaliez cele spuse ieri in emisiunea de la postul Antena 3. Am spus atunci ca am lecturat in presa vremii despre faptul ca Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu…

- Primul sondaj, realizat online, prin vot, pe site-ul DCNews, cauta sa vada ce cred cititorii, cine are dreptate in problema controversata a momentului. In vreme ce unii spun ca jandarmii sunt de vina pentru ca au acționat violent, au folosit muniție cu gaze lacrimogene, fara a avea vreun…