Remaniere Guvern. Dăncilă, precizări "Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv National nu vor face referire la nume. Voi face o analiza - am facut-o de fapt, am terminat-o - legata de activitatea si indeplinirea Programului de guvernare. Pentru mine este important ca Programul de guvernare cu care am venit in fata romanilor sa devina realitate, iar evaluarea mea nu va fi referitoare la un nume sau la altul din Guvern, ci la ceea ce a realizat. (...) Ca si prim-ministru, ca si persoana inregimentata politic, nu trebuie sa-mi dau cu parerea la lucruri legate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a vorbit despre mult discutata remaniere guvernamentala . Dupa ce a vizitat targul cu profil agricol INDAGRA, intrebata daca Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ar trebui sa mai ramana in functie, Dancila a evitat un raspuns ferm. „Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca propunerile de remaniere le care le va prezenta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD nu vor face referire la nume, ci la activitatea desfasurata de acestia pentru indeplinirea programului de guvernare."Nu am sa fac o evaluare a ministrilor…

- "Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile pe care am sa le aduc in fata Comitetului Executiv National nu vor face referire la nume. Voi face o analiza, am facut-o deja, am terminat-o, legata de activitatea si indeplinirea programului de guvernare. Pentru mine este important ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca propunerile de remaniere le care le va prezenta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD nu vor face referire la nume, ci la activitatea desfasurata de acestia pentru indeplinirea programului de guvernare. "Nu am sa fac o evaluare a ministrilor acum. Lucrurile…

- Parchetul General a publicat, duminica noaptea, pe contul oficial de Facebook, un punct de vedere privind proiectul ordonantei de urgenta de modificare a legilor justitiei, in timp ce Tudorel Toader ar fi la sediul PSD, pentru a discuta cu liderii formatiunii si cu cei din coalitie despre OUG.

- "Cred ca la nivelul Guvernului, anumite schimbari ar fi utile. In ceea ce priveste ministrii ALDE, nu am nicio ezitare in a va spune ca apreciez ca foarte buna activitatea lor si nu sunt motive pentru a fi inclusi pe o lista de remaniere", a afirmat Tariceanu la Palatul Parlamentului. El a…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a afirmat miercuri ca nu are emotii cu privire la procedura de evaluare a sa demarata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emotie, eu ma cunosc pe mine", a declarat Augustin Lazar, precizand ca…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, dupa aprobarea de catre Guvern a rectificarii fara avizul CSAT, ca decizia Executivului s-a fundamentat pe un punct de vedere transmis de ministrul Justiției, Tudorel Toader, in care se face referire la decizii CCR,…