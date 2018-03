Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Timiș, Radu-Adrian Pau saluta cresterile salariale din sistemul medical si a solicitat, printr-o interpelare parlamentara, lamuriri suplimentare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, referitoare la impactul acestor masuri asupra imbunatatirii activitatii din domeniu. „Incepand cu data de…

- Raul Patrascu, specialist in Sanatate, absolvent de Yale si fost consilier de stat in Guvernul Ciolos, explica pacaleala celor de la guvernare in legatura cu cresterile salariale din sanatate. Luni de zile mai multi membri ai guvernelor PSD, in frunte cu cel al Muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Aproape 50 de angajati ai termocentralei Mintia vor continua protestul inceput marti dimineata si pe timpul noptii spre miercuri, dupa ce o parte din schimbul de dimineata a decis sa ramana in cantina societatii, alaturandu-se altor colegi, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Solidaritatea…

- Probleme la zi: Proiectul legii vaccinarii Emisiunea "Probleme la zi" este difuzata dupa Radiojurnalul orei 13:00. Importanta vaccinarii si motivele pentru care proiectul legii vaccinarii nu avanseaza la vot final in Camera Deputatilor. Invitati prin telefon: …

- Romania cere ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. „Am epuizat toate variantele de rezolvare pe termen scurt a lipsei de imunoglobulina in spitale, așa ca am decis sa declanșam Mecanismul European de protecție civila, instrument creat pentru a rezolva astfel de situații”, a declarat…

- Ministrul Sanatați, Sorina Pintea, a declarat ca a decis sa trimita o echipa de control, pentru a cerceta cazul crimei urmate de sinucidere de la Spitalul Județean din Slatina . Pintea a mai spus ca personalul care se afla in spital in momentul producerii tragediei a fost inlocuit, pentru ca erau cu…

- Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, va participa astazi la Ministerul Sanatati, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. "Am inteles ca, la intrevederea de azi,…

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor economice…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a adresat ministrului Sanatații, Sorina Pintea, mai multe intrebari cu privire la insuficiența testerelor de glicemie pentru persoanele de peste 18 ani. „Bolnavii de diabet care au peste 18 ani primesc 100 de testere de glicemie la 3 luni. Persoanele sub 18 ani primesc…

- Sorina Pintea a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Dupa investire au inceput sa curga și informatiile despre Ionut Pintea, fiul acesteia, care a fost condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri. Un apropiat al lui Ionuț a povestit ca fiul ministrului…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- Prestatiile lamentabile ale unor ministri ca Danut Andrusca si Valentin Popa i-au facut pe unii lideri PSD, ramasi pe dinafara la impartirea ministerelor in Guvernul Dancila, sa ceara deja o remaniere, sperand ca vor putea numi si ei oameni fideli in Executiv. Cat despre geografia actualului Executiv,…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nița, i-a adresat o intrebare noului ministru al Energiei, Anton Anton, pentru a afla de la acesta daca intenționeaza sa pastreze in activitate minele de uraniu de la Crucea. Ilie Nița i-a transmis ministrului Anton Anton ca in decursul timpului au existat mai multe ...

- Mai multe categorii profesionale din domeniul sanatatii nu vor beneficia in martie de crestere salariala, respectiv farmacistii, biologii, chimistii, infirmierii, brancardierii, ingrijitoarele si personalul Tesa, se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de Sindicatul din Sanatate Hipocrat, adresata…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei.

- Prima sedinta a noului guvern al Romaniei Noul guvern al României se reuneste miercuri în prima sa sedinta si este foarte posibil ca prima ordonanta emisa sa vizeze controversata declaratie fiscala 600, al carei termen-limita de depunere este chiar miercuri. Marti, membrii…

- Iata cum s-a ales Moldova cu vreo sapte ministri - Viorel Stefan de la Galati, Ana Birchall sustinuta de vasluianul Dumitru Buzatu, rectorul sucevean Popa, analfabetul functional de la Neamt care s-a facut de bafta in toata tara Danut Andrusca de la Economie, bacauanul Lucian Sova de la Transporturi,…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Sorina Pintea, ministru propus al Sanatatii, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului, cu 19 voturi „pentru”, 5 „impotriva” si 3 abtineri. Deputatul USR, Tudor Pop, care a asistat la audiere, a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu mai lung…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit de catre Parlament, luni, 29 ianuarie a.c., cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi “impotriva” si o abtinere si a depus juramantul la Cotroceni la ora 19.30. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta,…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura Guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Pana la sedinta care e programata sa inceapa la ora 15:00, ministrii propusi sa faca…

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Primele audieri ale ministrilor Cabinetului Dancila in comisii Audierile ministrilor din Cabinetul Dancila în comisiile de specialitate ale Parlamentului sunt în plina desfasurare la aceasta ora. Toti cei 27 de ministri si vicepremieri urmeaza sa-si prezinte proiectele si prioritatile…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Programul de guvernare, ciriticat si la Cluj: "Capitole copy-paste, o colectie de idei adunate" Presedintele executiv al UDMR, Balint Porcsalmi, considera ca programul de guvernare al Guvernului Dancila are multe capitole ”copy-paste” din alte programe, fiind „o colectie de idei adunate si puse…

- Pe lista celor propusi de PSD-ALDE pentru a prelua portofolii in Guvernul Dancila se afla si viitori ministri care s-au nascut sau au avut activitate in judetul Alba. Este vorba despre Nicolae Burnete – la Ministerul Cercetarii, Danut Andrusca – Ministerul Economiei si Victor Negrescu, reprezentant…

- Sorina Pintea este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila. Sorina Pintea este membru al Partidului Social Democrat PSD din 2009 prezent, conform http: alegeriparlamentare2016.ro. STUDIILicenta Economie, Universitatea "Babes Bolyai" Cluj Napoca, 1984…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Liderii PSD au decis, în cadrul Comitetului Executiv, sa desființeze unul dintre ministerele care s-au regasit în primele doua cabinete conduse de Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Astfel, se va desființa Ministerul pentru Dialog Social și va deveni departament al Ministerului Muncii,…

- Ministrul desemnat pentru Sanatate, Sorina Pintea, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca ea a fost propunerea lui Gabriel Zetea, liderul PSD Maramureș, in CEx și spera ca va reuși in funcția de ministru al Sanatații.„Sper sa reușesc. Am aflat aseara. Președintele partidului, Gabriel Zetea.…

- Toma Petcu, ministrul Energiei, afiliat ALDE, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate. El va fi inlocuit de deputatul Anton Anton, fost ministru al Educatiei, au...

- Informatiile vehiculate initial pe surse, potrivit carora ministrul Energiei, Toma Petcu, a decis sa se retraga din cursa pentru un mandat in viitorul Guvern au fost confirmate chiar de catre liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Dupa sedinta pe care a avut-o cu colegii de partid, seful Senatului…

- Marius Dunca a demisionat. Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Alexandru Dunca, a anuntat vineri, 26 ianuarie, ca demisioneaza din functie, acesta precizand ca s-a consultat si cu presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. „Va anunt acum, aici, ca o sa ma retrag. O sa raman…