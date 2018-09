Remaniere Guvern Dăncilă. Codrin Ștefănescu explică pașii „Nu pot sa va spun acum exact cați (n.r. miniștri care ar trebui sa fie remaniați). Va spun cum e procedura. In CEx, vom avea discuții despre activitatea fiecarui ministru, vom analiza tot: programul de guvernare, ce a realizat, ce a facut, ce a intarziat, ce a semnat, ce nu a semnat, cate mesaje publice, cate atacuri, la cate a raspuns, ce a rezolvat, relația cu sindicatele, cu patronatele, cu societatea civila – se fac niște analize. In Cex, fiecare are o poziție și o analiza proprie", a declarat, luni, 24 septembrie, intr-o intervenție telefonica la Romania TV, in jurnalul orei 15.00, Codrin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

