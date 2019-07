Remaniere Guvern. Dăncilă anunță că vor fi dați afară și miniștri ALDE „Da, se afla și portofolii deținnute de cei de la ALDE. Nu am sa fac o evaluare pe partid. Am discutat cu partenerii de coaliție. Le-am explicat care este situația la cele 8 ministere și urmeaza sa luam o decizie și din punct de vedere politic, o decizie pe care o s-o comunicam luni”, a afirmat Viorica Dancila, intrebata sambata la Slobozia, daca printre cele opt ministere vizate de remaniere se afla și unele deținute de ALDE. Chestionata daca este luata in considerare remanierea miniștrilor care nu au fost vizibili și nu au comunicat suficient public, cum ar fi ministrul Cercetarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii se reunesc, luni, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National, for de decizie, pentru a discuta mai multe teme, printre care pregatirea Congresului din 3 august, pentru alegerea prezidentiabilului PSD, remanierea Guvernului, in urma analizei premierului si masurile de restructurare,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, va prelua, interimar, si functia de vicepremier de la Viorel Stefan, care a plecat la Curtea Europeana de Conturi. Decizia a fost luata vineri in Comitetul Executiv National al PSD.

- Conducerea PSD se reunește din nou luni în Biroul Permanent Național al PSD, temele fiind pregatirea Congresului extraordinar din 29 iunie și noile propuneri de vicepremieri, variantele vehiculate fiind Eugen Teodorovici și Ștefan Radu Oprea. Înaintea ședinței, președintele interimar al…

- Conducerea PSD se reunește din nou luni in Biroul Permanent Național al PSD, temele fiind pregatirea Congresului extraordinar din 29 iunie și noile propuneri de vicepremieri, variantele vehiculate fiind Eugen Teodorovici și Ștefan Radu Oprea. Inaintea ședinței, președintele interimar al PSD, Viorica…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, marți seara, propunerea Anei Birchall ca ministru plin al Justiției, iar a lui Titus Corlațean ca vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, deoarece acesta din urma va fi de la 1 iulie sa fie membru al Curții de Conturi a UE, au spus surse politice pentru MEDIAFAX…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin Mitulețu Buica, susține ca in cadrul Departamentelor specializate ale AEP continua, alaturi de inspectorii Curții de Conturi, analiza modului in care trezorierul PSD, Mircea Draghici, a cheltuit banii primiți ca subvenție de partidele politice.Citește…