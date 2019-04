Remaniere Guvern Dăncilă. ALDE, mesaj de ultim-moment ALDE transmite ca in acest moment premierul a decis sa mearga pe soluția unei remanieri guvernamentale dupa retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. "Speram ca presedintele Iohannis nu va pune piedici de aceasta data si isi va indeplini atributiile care ii revin conform Constitutiei. Nu poti sa blochezi activitatea unui Guvern doar pentru a-ti face jocurile politice si pentru a te face ca lucrezi in ochii romanilor. Va asiguram ca PSD-ALDE are majoritate parlamentara si asta a dovedit in repetate randuri in Parlament." a declarat Ovidiu Gheorghe Tocaciu, secretar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook prin care incearca sa atraga atentia ca nu este important cine ocupa la un moment dat o functie, important trebuie sa fie respectarea fisei postului. Mesajul vine la o zi dupa propunerea facuta de PSD ca Eugen Nicolicea sa fie numit in functia…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca miercuri, incepand cu ora 14,00, plenul reunit al Parlamentului sa reexamineze proiectul bugetului de stat pe anul in curs, ca urmare a cererii presedintelui Iohannis.Conducerea celor doua Camere ale Parlamentului…

- Premierul Viorica Dancila refuza sa ia o decizie privind sesizarea CCR pentru un posibil conflict intre executiv și președinție pe tema revocarii din funcție a procurorului general Augustin Lazar. Revocarea ceruta de Tudorel Toader a fost refuzata de președintele Klaus Iohannis. Astazi, Tudorel Toader…

- Tudorel Toader nu se dezminte de la planul de a o sabota pe Laura Codruța Kovesi și trimite o scrisoare catre miniștrii de Justiție din Uniunea Europeana. Acesta aduce aminte de rolul fostei șefe a DNA in semnarea protocoalelor secrete și revocarea acesteia din fruntea parchetului anticorupție.

- Frans Timmermans, prim-viceprședintele Comisiei Europene i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila legata de o posibila ordonanta de urgenta care sa introduca recursul in anulare. Ministrul Justiției, Tudore Toader ii raspunde ferm la scrisoare. Timmermans si-a exprimat ingrijorarea…

- Conflictul BNR - senatorul ALDE Daniel Zamfir pe tema audierii guvernatorului Mugur Isarescu in Parlament. Dupa ce in cursul acestei saptamani Mugur Isarescu a refuzat sa mearga in Senat la audieri, BNR vine cu o noua replica.Reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei (BNR) și-au exprimat,…

- Adrian Tonea va fi trecut in rezerva la data de 31 ianuarie. Acesta a fost numit in 2015 loctiitor al sefului Statului Major General. Anul trecut a fost comandantul paradei militare de Ziua Nationala.