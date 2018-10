Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a declarat sambata, 29 septembrie, la un post de televiziune, ca se asteapta sa fie citata sau invitata la Parchetul General, in dosarul legat de modul in care au intervenit jandarmii la protestul din 10 august . Primele declarații ale jandarmeriței batute…

- Deputatul Victor Ponta, lider al Pro Romania, sustine ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are lucruri grave de ascuns despre evenimentele din 10 august, el afirmand, marti, ca la audierea in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputatilor

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, vineri, ca o remaniere guvernamentala va fi decisa in urma evaluarilor pe care le va face, precizand ca deja au inceput analizele pe fiecare minister in parte. „O remaniere o voi decide in urma evaluarilor pe care le fac. Deja am inceput evaluarile…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…

- Un nou protest a avut loc, duminica seara, fiind a treia zi de proteste la Cluj-Napoca impotriva Guvernului Dancila. Oamenii au cerut demisia premierului Viorica Vasilica Dancila, a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, și a lui Liviu Dragnea. Aproximativ 2.000 de persoane au luat parte la manifestare.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-un interviu acordat Romania TV, ca nu se consulta cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, privind deciziile care se iau la nivelul MAI, informeaza Agerpres. Ea a spus ca s-au facut tot felul de comentarii "rautacioase", cum ca a fost pusa…