Remaniere. Dancila ar urma sa incheie azi evaluarea ministrilor

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat duminica, la Antena 3, despre remaniere, ministrul a spus ca decizia va fi luata in CEx de premierul Viorica Dancila. El a explicat si modul in care a fost facuta evaluarea ministrilor. „Asta decide CEx-ul, in functie de evaluarea doamnei premier. Sunt toate masurile cuprinse in programul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat astazi, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca va exista o remaniere guvernamentala, iar lunea viitoare va finaliza evaluarea. ‘O remaniere va exista. Luni termin evaluarea‘, a precizat ea, la Palatul Parlamentului. (Agerpres/ FOTO adevarul.ro)

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca va exista o remaniere guvernamentala, iar lunea viitoare va finaliza evaluarea, potrivit Agerpres. "O remaniere va exista. Luni termin evaluarea", a precizat ea, la Palatul Parlamentului.

- Cei noua membri ai forului desemnat sa faca o analiza cu privire la activitatea ministrilor social-democrati si-au incheiat misiunea, consemnand rezultatele intr-un raport ce va ajunge in atentia premierului Dancila. Vicepresedintele PSD Doina Pana, membru al Comisiei in cauza, a fost cea care a anuntat,…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, ca evaluarea miniștrilor social-democrați va fi facuta dupa doua criterii, liderul județean fiind de parere ca unul dintre acestea va fi ”imaginea” membrilor Guvernului.„In ceea ce privește evaluarea care urmeaza…

- Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a declarat miercuri ca apreciaza ca foarte buna activitatea ministrilor din formatiunea sa si considera ca nu sunt motive pentru a fi inclusi pe o lista de remaniere. "Cred ca la nivelul Guvernului, anumite schimbari ar fi…

- Unul dintre vicepremierii din Cabinetul Dancila a fost propus pentru a asigura conducerea interimara a Ministerului Cercetarii si Inovarii, dupa demisia lui Nicolae Burnete. La o saptamana de cand, in ajunul sedintei conducerii social-democratilor, de la Neptun, Burnete isi facea publica decizia de…

- Liderii PSD se reunesc sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), urmand sa discute despre evaluarea ministrilor din Cabinetul Dancila, despre o posibila suspendare a presedintelui Klaus Iohannis din functie si despre strategia pe care PSD va merge in sesiunea de toamna a...