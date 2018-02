Remaniere ampla a ierarhiei militare in Arabia Saudita / Seful statului major a fost demis / Inca o femeie devine ministru adjunct

Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Autoritatile saudite l-au demis pe seful statului-major si pe alti responsabili militari cu ocazia unei importante remanieri in randul armatei, au anuntat luni media oficiale, citand o serie de decrete ale regelui Salman, transmite AFP. "Incetarea activitatii generalului Abdul Rahman bin Saleh Al-Bunyan,…

- Simona Tivis, in varsta de 34 de ani, din Oradea, data in urmarire internationala de statul german pentru furt a fost prinsa de oamenii legii pe Aeroportul din Craiova. Femeia a fost arestata pentru 15 zile.

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca presedintele nu poate fi obligat sa revoce un procuror, in contextul discutiilor legate de faptul ca legea privind statutul magistratilor este interpretabila.

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom avea o evaluare a activitatii fiecarui ministru in parte. (...) Pe fiecare minister vom face aceste analize. (...) In functie de termene, de implementarea masurilor din programul de guvernare, vom…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis. Se pare ca cei doi au fost la cumparaturi, deoarece aceștia aveau mai multe sacoșe. Președintele era imbracat...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, ca a avut, luni, la Cotroceni, dupa depunerea juramantului de catre noii ministri, o discutie cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu face declaratii care sa-l puna intr-o situatie defensiva pe seful statului, cat timp e intr-o vizita oficiala.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP, potrivit agerpres.ro. Potrivit procurorului, politia din Ankara…

- Zona de nord-vest a Arabiei Saudite, mai precis regiunea Tabuk, a fost acoperita cu un strat de zapada, potrivit Euronews. Localnicii si turistii s-au grabit sa surprinda momentul in fotografii si clipuri video cu care au impanzit internetul, pentru ca ...

- "Am spus chiar la desemnare ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie sa o accept", si-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o desemna premier pe Viorica Dancila. Intrebat daca decizia sa a fost influentata de posibilitatea…

- Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei daca nu investeste mai mult in fortele sale armate, avertizeaza seful statului major general al armatei britanice, citat de AFP.

- La Curtea Penala Specializata a Arabiei Saudite din Riyadh s-a desfașurat saptamana aceasta, prima infațișare din cadrul procesului in care doi gemeni sunt acuzați de uciderea mamei lor și de tentativa de omor la adresa tatalui și a celuilalt frate, dupa ce au fost influențați de islamul radical.

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Prima femeie ministru din Romania. Avea studii la Harvard si a deschis prima clinica de neurochirurgie In 1946, Florica Bagdasar, medic specialist in neuropsihiatria infantila, devenea prima femeie ministru din Guvernul Romaniei. Printre primele reprezentari ale femeilor în Guvernul României…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la cei implicati în procedura de formare a Guvernului sa se mobilizeze. "Invit pe toti cei implicati în procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pâna la 1 februarie întreaga…

- Romania are pentru prima oara un premier femeie, dupa ce Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD-ului pentru funcția de premier. Presedintele Klaus Iohannis va sustine miercuri, la ora 17,30, o...

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru Celebrarea Centenarului Marii Uniri, a declarat ca singurul obiectiv realist in 2018, la nivel de proiect major, este Catedrala nationala si i-a indemnat pe toti cei convinsi de importanta proiectului sa doneze cel putin…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- „Nu voi ceda în niciun caz în fața guvernarii. Nu voi accepta candidaturi compromise și nu voi semna legi care contravin intereselor cetațenilor. Ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curții Constituționale (CC) nu va trece fara consecințe”. Astfel a comentat președintele…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut miercuri o intrevedere cu premierul turc Binali Yildirim, in cadrul careia a fost abordata problema Ierusalimului, fiind prima intrevedere la nivel inalt intre cele doua tari de la decizia presedintelui american de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala Israelului,…

- S-a starnit neliniștea in PSD, dupa apariția documentului exploziv cu zeci de demnitari interceptați de procurorii DNA, in baza mai multor mandate emise de Curtea Suprema, in 2014.Eugen Teodorovici, unul dintre miniștri interceptați, a fost invitatul Mihaelei Barzila in emisiunea "News Magazine”…

- Veste apocaliptica pentru adversarii lui Klaus Iohannis la finalul anului 2017. Se pare ca seful statului nu are adversar. Sociologul Marius Pieleanu sustine ca, daca maine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou invingator.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Președintele Republicii Moldovca, Igor Dodon, a semnat acum citeva minute decretele privind demisia a șase membri ai Guvernului Filip, transmite NOI.md Este vorba despre decretul privind demisia lui Stela Grigoraș care ocupa funcția de ministru al Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Andrei Galbur…

- Iohannis nu renunța la referendumul pe tema justiției. Președintele a declarat, miercuri, intr-o discuție informala cu presa, ca nu va fi ultimul ”as” și ca il pastreaza pentru momentul potrivit. Șeful statului s-a referit și un referendum pe schimbarea formei de guvernamant in monarhie, despre care…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca exista un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și in cazul Romaniei, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost facuta de șeful statului intr-o discuție informala cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune ca Ministrul…

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, marti, o racheta balistica lansata in directia capitalei Riad de catre rebelii huthi din Yemen. Potrivit televiziunii saudite de stat, pana in prezent nu au fost raportate daune materiale sau victime ca urmare a interceptarii rachetei deasupra…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- Psihoza teroristilor din timpul Revolutiei din 1989 a fost creata prin dezinformari. Sunt primele informatii dezvaluite de procurorii militari in dosarul Revolutiei, unde sunt anchetate infractiuni contra umanitatii. Tot astazi, aflam pentru prima oara si ca sotii Ceausescu au fost tintele a trei tentative…

- Miliardarul palestinian Sabih Al- Masri, presedintele celei mai importante banci iordaniene, a fost retinut la Riad, unde se afla intr-o calatorie de afaceri, au anuntat, sambata, surse din anturajul sau, citate de Reuters.Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la atac: Explicatiile…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a invitat vineri Arabia Saudita sa dea dovada de mai multa "moderatie" in Orientul Mijlociu (OM), in special fata de Qatar si Yemen, informeaza AFP. "Referitor la angajamentul Arabiei Saudite privind Qatarul, razboiul din Yemen, situatia din Liban, o incurajam…

- Premierul Mihai Tudose a trecut de la cereri la actiune in privinta celor 655 de hectare de teren din comuna braileana Vadeni, unde ar fi urmat sa se extinda cartierul galatean ”Dimitrie Cantemir”. Guvernul a deschis un proces impotriva autoritatilor locale din Galati, prin care cere sa fie obligate…

- Igor Dodon isi exprima ingrijorarea fata de deschiderea Oficiului NATO la Chisinau. Seful statului afirma ca „graba cu care Guvernul Republicii Moldova actioneaza in acest sens comporta riscuri sporite pentru securitatea nationala a statului”.

- UPDATE ORA 19.48 O persoana dintre cele trei surprinse de avalanșa de vineri din Calimani a fost gasita, a declarat, pentru AGERPRES, șeful ISU Suceava, Ion Burlui. Este vorba de unul dintre cei doi pompieri, fiind disparuta și o femeie. Pompierul este conștient și se pregatește…