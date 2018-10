Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni "emotia si solidaritatea" fata de victimele inundatiilor care au facut cel putin 13 morti in sudul tarii, in timp ce remanierea guvernului, asteptata de aproape doua saptamani, a fost amanata de Palatul Elysee, care a declarat ca doreste sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron nu va remania guvernul inainte de revenirea sa, vineri seara, din vizita de trei zile in Armenia, a anuntat un oficial de la Palatul Elysee, transmit Reuters si AFP preluate de Agerpres. 'Presedintele doreste sa isi ia tot timpul necesar pentru a alcatui…

- Mai multi ministri britanici ii vor cere premierului Theresa May sa ofere un plan alternativ la propunerile sale privind Brexit si ar putea demisiona daca sefa Guvernului de la Londra nu accepta o schimbare in acest sens, relateaza cotidianul The Telegraph, citand surse anonime, informeaza agentia Reuters.

- Gerard Collomb va candida in 2020 in alegerile municipale la Lyon, dar si la metropola, si intentioneaza sa paraseasca Guvernul dupa alegerile europene din iunie 2019 pentru a-si face campanie, a anuntat el intr-un interviu acordat editiei de marti a publicatiei Express, relateaza AFP. Numarul doi in…

- Strategia pentru alegerile europarlamentare pe care o are in vedere presedintele Frantei, Emmanuel Macron, incepe sa prinda contur si el o vede in termeni radicali ca o batalie intre 'progresistii' sai pro-UE si nationalistii anti-migratie, scrie vineri agentia Reuters intr-un comentariu…

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.Salvini considera ca președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron are incredere deplina in Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, iar intalnirea de vineri cu premierul britanic Theresa May nu este o incercare de a purta discutii in paralel pe acest subiect, a declarat joi un oficial al presedintiei franceze, relateaza…

- Una din motiuni fusese depusa de dreapta, cealalta de stanga, dar majoritatea partidului "La Republique En Marche!" al presedintelui Emmanuel Macron a asigurat, asa cum era de asteptat, esecul ambelor demersuri. Formatiunea de dreapta Republicanii are 103 parlamentari, iar stanga radicala si comunistii…