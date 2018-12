Regele saudit Salman a numit joi un nou ministru de externe in cadrul unei remanieri a cabinetului din regatul bogat in petrol, informeaza dpa. Fostul ministru de finante Ibrahim al-Assaf a fost numit ministru de externe, inlocuindu-l pe Adel Jubair, care a fost retrogradat la functia de ministru de stat pentru afaceri externe, potrivit agentiei oficiale de presa saudite SPA, care a citat decrete regale. Al-Assaf, in varsta de 69 de ani, a fost ministru de finante timp de 20 de ani pana in 2016. El era ministru de stat in guvernul care si-a incheiat mandatul. Remanierea include noi veniti la Ministerele…