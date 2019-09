Reluăm şirul victoriilor? Fara victorie in Liga I de patru runde, perioada in care a obtinut doar doua puncte, Politehnica Iasi are astazi prilejul de a iesi din pasa proasta pe care o traverseaza. Obiectivul Politehnicii de a bifa un succes in campionat dupa aproape o luna si jumatate nu este usor de atins. Iasul intalneste azi pe Sepsi, echipa cu cea mai buna aparare din campionat, care a primit doar sase goluri in zece meciuri. Gruparea din Covasna, ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt s-a calificat, miercuri, în optimile de finala ale Cupei României, impunându-se cu scorul de 1-0 în meciul disputat la Ploiesti cu Chindia Târgoviste, în care a jucat în inferioritate numerica din minutul 68, transmite News.ro.Golul a fost marcat…

- Politehnica Iasi iese din zona meciurilor accesibile ale Ligii I.In urmatoarele sase etape Poli se va confrunta cu cinci dintre echipele care au jucat in play-off in sezonul trecut, Viitorul, Sepsi, Craiova, CFR si Astra. In plus, intre duelul cu echipa din Sfantu Gheorghe si cel cu oltenii, Iasul va…

- Fostul presedinte al AFC Botosani, Cornel Sfaiter, a devenit, incepand de joi, manager al clubului de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, a anuntat, intr-o conferinta de presa, patronul formatiei din Covasna, Laszlo Dioszegy. Potrivit acestuia, Cornel Sfaiter ar urma sa se ocupe de relatiile…

- Politehnica Iasi este intr-o continua miscare la nivelul lotului de jucatori. Ieri, Poli a anuntat ca a legitimat doi jucatori under 21. Iasul l-a imprumutat gratuit, pentru un an, de la FCSB, pe fundasul stanga Sorin Serban. International de juniori, fotbalistul a fost cumparat in aceasta vara de…

- Gruparea din Copou continua sa-si completeze lotul de jucatori. Poli l-a achizitionat pe fundasul dreapta Razvan Onea (21 de ani-foto), de la CS Afumati, pentru care va plati 10 000 de euro. Politehnica si-a mai acoperit posturile under 21 si prin imprumutul lui Sorin Serban, de la FCSB. Fundasul…

- Clubul de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat, luni, pe mijlocasului defensiv algerian Rachid Bouhenna, a informat gruparea covasneana intr-un comunicat. Conform sursei, Bouhenna a evoluat ultima oara pentru gruparea Dundee United (Scotia).

- Politehnica Iasi porneste astazi la un nou drum. Dupa o vacanta in care Qaka a fost vandut, cativa jucatori esentiali, Platini, Sin ori Sanoh, au fost pierduti gratis si s-a facut o igienizare serioasa printre achizitiile fostului antrenor, Flavius Stoican, Poli scapand de jucatori precum Petre, Mihaescu,…