Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii, reuniti la sediul partidului din Ion Ionescu de la Brad, incearca sa gaseasca o solutie pentru a iesi din criza interna declansata de condamnarea cu executare a liderului partidului, Liviu Dragnea. Functia de presedinte al Camerei Deputatilor, detinuta de Liviu Dragnea, devine vacanta,…

- Situatie delicata pentru un proprietar de imobil care a dorit sa i se faca dreptate in instanta. Acesta a inchiriat unei alte persoane un imobil situat in orasul Navodari, judetul Constanta, insa, avand probleme financiare, chiriasul a anuntat ca pleaca, pentru ca nu isi mai permite chiria. Totusi,…

- In data de 10 mai 2019, pe rolul Curtii de Apel Constanta s a aflat spre solutionare un dosar in care un barbat din Tulcea este acuzat de omor. El a facut apel la decizia Tribunalului Tulcea, cerand revizuirea sentintei definitive prin care a fost acuzat de omor, dupa ce au aparut noi detalii privind…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat luni o actiune in instanta pentru a bloca o citatie din partea presedintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentantilor, prin care congresmanul democrat Elijah Cummings ii solicita informatii financiare din ultimii opt ani, transmite…

- Recuperarea prejudiciului din dosarul „Transformatorul ar trebui, in sfarsit, sa inceapa. Tribunalul Iasi a dat unda verde executarii silite a averii lui Relu Fenechiu, Lucian Fenechiu si Bogdan Damian, toti trei condamnati in dosarul amintit si toti trei datori lichidatorului judiciar al fostei firme…

- Solicitantii de azil pot avea dreptul sa refuze transferul dintr-un stat membru al UE in altul in cazul in care conditiile de viata din acesta din urma sunt deosebit de precare, potrivit unei decizii luate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), care a fost sesizata in privinta unor cazuri…

- Vicepresedintele Partidului National Scotian (SNP), Keith Brown, a afirmat ca miscarea pentru independenta ar putea merge inainte cu un nou vot privind iesirea Scotiei din componenta Regatului Unit, chiar daca un astfel de scrutin nu va fi autorizat de catre parlamentul de la Londra, relateaza agentia…

- Anul de varf pentru construcția autostrazilor in Romania a fost 2013, cand au fost inaugurați 108 kilometri. Șef la Transporturi in acel an a fost liberalul Relu Fenechiu, pana in august, cand a fost inlocuit de catre Ramona Manescu. Fenechiu a demisionat din funcție dupa ce a fost condamnat la inchisoare…