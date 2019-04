Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Notre Dame din Paris este un moment profetic important pentru Franța și reflecta pasaje terifiante despre distrugere, a spus un predicator creștin. Pastorul Steve Cioccolant din Melbourne, Australia, a avertizat printr-un mesaj profetic ca incendiul de la Notre Dame este “un punct al…

- Exemplarele romanului istoric “Notre-Dame de Paris”, publicat de scriitorul francez Victor Hugo in 1831, au fost epuizate in numeroase librarii din Franta si de pe platformele online, dupa incendiul care a devastat catedrala pariziana, in noaptea de luni spre marti, ...

- Marea orga a catedralei Notre-Dame de Paris "nu a fost arsa" in incendiul care a devastat edificiul, dar structura sa a suferit pagube, a afirmat pentru AFP unul dintre cei trei organisti titulari al monumentului.

- Presedintele american Donald Trump a adresat marti 'condoleante' omologului sau francez Emmanuel Macron dupa incendiul care a devastat catedrala Notre-Dame din Paris, transmite AFP, citand un comunicat al Casei Albe.'Statele Unite sunt alaturi de cetatenii francezi, de orasul Paris si de milioanele…

- Arhitectul șef care a lucrat la resturarea Catedralei din Koln a spus, dupa incendiul cumplit izbucnit la Paris, ca lucrarile de reconstrucție ale Catedrealei Notre-Dame ar putea dura cateva zeci de...

- Incendiul care s-a declansat luni dupa-amiaza tarziu si a devastat o parte din catedrala Notre-Dame din Paris este "stins" in totalitate, a anuntat marti cu putin inainte de ora 10:00 (08:00 GMT) purtatorul...

- Incendiul a izbucnit luni seara, la ora ora 18.50 (19.50, ora Romaniei). Sursa flacarilor se pare ca ar fi, conform pompierilor, sursa de incalzire a catedralei. Cel mai vizitat monument religios din lume, a fost evacuat, in timp ce echipe numeroase de pompieri se lupta cu incendiul care…

- Luni seara, un incendiu devastator a izbucnit la faimoasa catedrala Notre Dame din Paris! Toata lumea sta cu sufletul la gura, de cand pompierii au facut anuntul. Turla catedralei s-a prabusit, iar autoritatile nu au ramas indiferente.