- Senatul respinsese in 10 octombrie 2017 aceasta ordonanta, insa Camera Deputatilor a adoptat-o. PNL a anuntat ca va ataca legea la Curtea Constitutionala.Proiectul de lege prevede introducerea salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile de asigurari…

- Primaria Capitalei va deconta combustibil de pana la 500 lei/luna pentru persoanele din regiunea Bucuresti-Ilfov care fac car-sharing pentru a ajunge la munca sau a-si duce copiii la scoala. Proiectul a fost aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In timp ce primarul Gabriela Firea…

- Proiectul privind declasificarea unor documente - adoptat Parlament. Foto: Agerpres. Initiativa legislativa care vizeaza desecretizarea protocoalelor încheiate între institutii din justitie si serviciile de informatii a fost votata astazi de plenul Camerei deputatilor, în calitate…

- Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativa care prevede ca persoanele care nu respecta sanctiunea prestarii de munca in folosul comunitatii, stabilita printr-o hotarare judecatoreasca, sunt pedepsite cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, cu 261 de voturi "pentru", doua "impotriva" si 5 abtineri, proiectul de lege privind aprobarea realizarii autostrazii Iasi-Targu Mures - Autostrada Unirii, transmite Agerpres.

- Curtea Constituționala a decis, marti, sa admita sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu proiectul adoptat de Senat al deputatului PSD Catalin Radulescu care prevede ca starea de incompatibilitate si conflictul de interese sa fie prescrise dupa trei ani de la data savarsirii lor, potrivit…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat, miercuri, cu 46 de voturi pentru si 3 abtineri, proiectul de hotarare care prevede infiintarea Retelei metropolitane de crese si gradinite.

- Proiectul PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300 a fost adoptat tacit luna aceasta, a anunțat președintele formațiunii, Eugen Tomac. In luna iulie, liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca nu are "o mare rezerva in varianta de 300 de parlamentari, ba dimpotriva".