​Relatiile dintre SUA si Turcia sunt intr-un moment critic si risca sa se prabuseasca (Cavusoglu)

- Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment foarte critic, riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP, scrie agerpres.ro.

- Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa ce consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, s-a aflat in Turcia si inaintea vizitei pe care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa o faca la Ankara in aceasta saptamana.'Relatiile noastre se…

- Turcia a criticat joi declaratiile ministrului francez al afacerilor externe, Jean-Yves le Drian, care atentiona Ankara impotriva uciderii de civili in cadrul ofensivei turce in Siria, declaratii calificate de catre autoritatile turce drept 'deplasate si nefondate', informeaza AFP. 'Este…

- Guvernul turc spera "sa deschida o noua pagina in relatiile turco-germane", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, informeaza dpa. "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central…

- "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central pe care il are tara in regiune", a afirmat Kalin la Ankara, in timp ce principalele partide germane, conservatori si social-democrati, au ajuns la un acord de principiu…

- Ankara a amenintat din nou ca va extinde operatiunea sa antikurda in Siria pana la orasul Manbij si chiar la est de Eufrat, adaugand ca militarii americani din zona risca sa devina tinte daca poarta "uniforma teroristilor", informeaza site-ul postului France 24.

- Statele Unite au promis sa inceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sambata, ce au cerut in plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei.

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Declaratiile liderului de la Ankara au fost facute in cadrul unui congres al partidului de guvernamant din Turcia, AKP, ce a avut loc in orasul Kutahya. Erdogan a precizat ca dupa Afrin va avea loc o operatiune in Manbij deoarece "promisiunile facute Turciei nu au fost respectate". "PKK, YPG…

- Turcia va respinge orice varianta in afara integrarii depline in Uniunea Europeana, a declarat vineri ministrul turc al Afacerilor Europene, Omer Celik, avertizand ca Ankara ar putea renunta la acordul cu Blocul comunitar privind gestionarea imigrantilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Un avion cu 162 de pasageri la bord a fost la un pas de tragedie, dupa ce a ieșit de pe pista și a fost cât pe ce sa se prabușeasca în mare. S-a întâmplat pe aeroportul din Trabzon. Avionul s-a oprit când mai erau 25 de metri pâna la apa. Pasagerii si cei…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA, relateaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a catalogat, marti, decizia justitiei americane de condamnare a unui bancher turc in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul drept o "tentativa de lovitura de stat politica" si un efort comun al FBI si CIA menit sa submineze Ankara, relateaza agentia Reuters.…

- Turcia a acuzat marti regimul sirian ca ii are drept tinta pe rebelii 'moderati' sub pretextul unei ofensive impotriva jihadistilor, apreciind ca o astfel de evolutie risca sa 'saboteze' procesul de negocieri destinat sa puna capat conflictului in Siria, relateaza AFP. …

- Liderul Partidului Miscarea Nationalista (MHP) din Turcia a anuntat luni ca partidul sau va sustine tabara presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul alegerilor prezidentiale de importanta critica din noiembrie 2019, informeaza dpa. "MHP nu va inainta un candidat la presedintia tarii.…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.

- Statele Unite au suspendat toate serviciile de viza "non-imigrante" dupa arestarea unui angajat al consulatului sau in octombrie. Lucratorul a fost reținut in legatura cu legaturi suspectate cu un cleric care a fost acuzat de lovitura de stat esuata anul trecut in Turcia. Departamentul…

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP. "Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Ministerul de Externe turc a condamnat miercuri seara decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca 'iresponsabila', transmite Reuters. ''Condamnam declarația iresponsabila a administrației Statelor Unite prin care…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca discutia telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliati din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeasi lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Turcia iși retrage cei 40 de soldați care participau la un exercițiu NATO in Norvegia, a anunțat vineri președintele Tayyip Erdogan, dupa ce numele sau a fost inclus pe o lista a inamicilor afișata pe un poster al exercițiului. Incidentul, anunța Reuters , a atras scuzele NATO, exprimate de secretarul…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa mearga 'în zilele urmatoare' în Grecia, aceasta fiind prima vizita a unui președinte turc în ultimii 65 de ani în aceasta țara, a anunțat joi agenția de presa turca Anadolu, informeaza Agerpres. 'Președintele nostru va fi…

- Ministrul turc al Apararii a declarat in fata Comisiei de Buget a Parlamentului de la Ankara ca cele doua state au parafat acordurile pentru livrarea sistemului S-400, iar primul va ajunge in Turcia in 2019. ”Prima livrare a sistemului antiaerian va fi finalizata in 2019”, a declarat Canikli.…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…