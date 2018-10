Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie , principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila, relateaza dpa, Reuters si AFP. Judecatorii CIJ au dat castig de cauza…

- Miguel Diaz-Canel, noul presedinte al Cubei, a ajuns la New York pentru Adunarea Generala a ONU. Aceasta este prima calatorie a sa in SUA si este asteptat sa denunte embargoul comercial impus de Statele Unite tarii sale, scrie Reuters conform News.ro . Relatiile au devenit mai tensionate intre cei doi…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia…

- Un important cleric iranian a atentionat miercuri ca Statele Unite si aliatul sau Israelul vor fi luate ca tinta daca Washingtonul va ataca Iranul, in conditiile in care razboiul declaratiilor a escaladat dupa ce SUA au reimpus sanctiuni impotriva Iranului, informeaza Reuters. Ahmad Khatami a declarat…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a declarat sambata ca este alarmat de atitudinea Statelor Unite in ceea ce privește Coreea de Nord, dar ramane ferm in decizia de a continua procesul de denuclearizare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Statele Unite și Coreea de Nord au ajuns…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…