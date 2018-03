Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Marți, a aparut in presa un document intitulat „Planul Comun de Masuri pentru eficientizarea activitații de prevenire și combatere a evaziunii fiscale”, semnat in anul 2012, care instituia activitați de monitorizare și supraveghere asupra unor persoane fizice și societați comerciale care ar fi avut…

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite ''armate a Kosovo'', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest, relateaza agentia Xinhua.Declaratia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- Liderul Partidului Liber-Democrat din Germania (FDP), Christian Lindner, a acuzat-o marti pe cancelarul Angela Merkel pentru 'lipsa de angajament' in relatia cu SUA dupa preluarea mandatului de presedinte de catre Donald Trump, la inceputul anului trecut, transmite dpa. ''Este un mare act de neglijenta…

- Seful Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru, a afirmat, la prezentarea Raportului de activitate al IJ pe anul 2017, ca este ingrijoratoare abordarea Sectiei pentru procurori, care, in cazul controlului efectuat la DNA, a inlaturat o parte a constatarilor faptice.Citește și: Codrin Ștefanescu,…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covârsitoare pentru suferinta umana sfâsietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul

- Alocuțiunea președintei ICCJ, Cristina Tarcea, la bilanțul DNA Președinta Inaltei Curți a susținut, la prezentarea bilanțului DNA, o alocuțiune extrem de lucida și de critica la adresa starilor actuale din Justiție, semnaland simptomele unei crize pe care taberele aflate in disputa sunt tentate sa o…

- Se strange latul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu! Anchetatorii l-au audiat vineri dimineata la resedinta sa din Ierusalim in cazul dosarului de corupție Bezeq , cu o zi inainte ca premierul sa inceapa o calatorie diplomatica saptamanala in Statele Unite. In timp ce poliția vorbea cu…

- Fostul sef al SIPA Marian Ureche a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca se incearca discreditarea institutiei pe care a condus-o, adaugand ca nu a comis abuzuri pe parcursul mandatului sau, respectand reglementarile legale. Ureche a fost audiat de comisia parlamentara de ancheta privind…

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu."Cresterea numarului de achitari, sporirea cheltuielilor…

- Alina si Stefan, un nou cuplu la Exatlon? Cei doi Razboinici par din ce in ce mai apropiati.Alina si Stefan sunt amandoi in echipa Razboinicilor de la Exatlon, sunt tineri, frumosi si singuri. Asa ca, probabil daca se infiripa o relatie intre ei, telespectactorii ar fi fericiti. De altfel, acestia au…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa.Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate de…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- Iranul aduce mari acuzații la adresa SUA. Statul susține ca instalațiile nucleare pe care le deține au fost spionate prin intermediul unei metode mai ciudate, capabila sa detecteze „valurile atomice”.

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- O profesoara din Statele Unite ale Americii a murit de la complicatiile unei gripe, aparute dupa ce a decis sa renunte la medicamentul antiviral pentru ca "era prea scump", potrivit declaratiilor...

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a rupt tacerea si a facut dezvaluiri bomba, conform carora șefii DNA Ploiești, in frunte cu procurorul-șef Onea Lucian și cu celebrul procuror Negulescu, fabricau dosare impotriva lui Victor Ponta, Sebastian Ghița și a familiei Cosma. Dupa inregistrarile care au facut…

- Ashley Arnold, o tanara din Idaho, Statele Unite, a picat un curs online la universitatea Southern New Hamshire pentru care platise 1,000 de dolari din cauza faptului ca profesoara acesteia a sustinut ca „Australia nu este o tara”.

- O profesoara de la Școala Gimnaziala din Lupșa a facut o plangere la DNA Alba prin care o acuza pe directoarea instituției de abuz in serviciu, șantaj, amenințari și falsuri și ii cere daune morale de un milion de euro. Femeia susține ca a fost harțuita la locul de munca și din acest motiv s-a […]

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Siria a acuzat Statele Unite ca sunt responsabile de un „masacru brutal” in urma bombardamentului din provincia Deir al-Zour, scrie BBC. Atacul de peste noapte al americanilor a ucis aproape 100 de soldati ai fortelor pro-guvernamentale in apropierea raului Eufrat.Ministrul Afacerilor Externe…

- Coreea de Nord a obtinut aproape 200 de milioane de dolari în 2017 dupa ce a furnizat arme Siriei si Myanmarului, precizeaza un raport confidential ONU citat de The Guardian. Conform documentului, Phenianul ar fi transportat carbuni în mai multe porturi din lume precum…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Noul guvern al Romanei va avea patru vicepremieri Ana Birchall, propusa vicepremier Foto: Arhiva. Noua echipa guvernamentala condusa de Viorica Dancila va avea 27 de ministri, dintre care16 sunt nume noi fata de cabinetul Tudose, si patru vicepremieri, cu unul mai…

- Pelicula ''Lemonade'', debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produsa de Cristian Mungiu, a fost selectata in sectiunea Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin, care are loc in perioada 15-25 februarie, s-a anuntat joi pe site-ul festivalului. ''Lemonade'' spune povestea…

- La inceputul lunii octombrie, delegația Romaniei reușea doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Canotaj pentru seniori, ce s-a desfașurat in Statele Unite ale Americii. Intre medaliatele cu aur s-au aflat și trei canotoare din județul Suceava, Geanina Beleaga și Ionela Lehaci, caștigatoare in…

- Stripe, firma prin care peste 100.000 de business-uri fac tranzactii online, planuieste sa renunte la platile in bitcoin pe care le integrase in serviciile sale, potrivit BBC. Printre argumentele companiei se numara faptul ca utilizatorii de bitcoin privesc moneda digital mai mult ca pe…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Fostul baschetbalist Dennis Rodman a petrecut noaptea trecuta in arest, in Newport Beach, dupa ce a fost prins conducand sub influenta bauturilor alcoolice, relateaza cnn.com.Rodman, in varsta de 56 de ani, a fost oprit in trafic pentru o incalcare a codului rutier, insa cand a fost testat…

- Statele Unite încearca sa influenteze situatia din Rusia înainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice împotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Procesul lui El Chapo a fost amanat. Procesul presupusului narcotraficant Joaquin Guzman, alias ‘El Chapo’, a fost amanat miercuri, 10 ianuarie, din aprilie pentru septembrie de catre Brian Cogan, un judecator federal din Brooklyn, fara a anunta o data precisa. Luni, 8 ianuarie, acelasi magistrat a…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Vestea ca celebra Catrinel Sandu divorteaza a cazut ca un trasnet in showbiz-ul romanesc, insa la scurt timp de la anuntul facut de vedeta au iesit la iveala detalii incredibile. Vedeta a fost inselata! Se pare ca ruptura dintre cei doi soti care sunt parintii a doua fete a venit dupa ce Catrinel a…

- O asociatie a consumatorilor din Franta, numita "HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata", a inregistrat plangeri in justitie impotriva celor doua companii. HOP a anuntat ca miercuri a inregistrat o plangere impotriva Apple, scrie news.ro. Totodata, un procuror a inceput…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…