Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in spațiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist. “Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii transmite o scrisoare deschisa lui Klaus Iohannis prin care ii cere sa ia poziție publica fața de dezvaluirile din presa conform carora procurorul general Augustin Lazar a persecutat disidenți politici in perioada comunista. „Va scriu pentru a-mi exprima…

- Site-ul Lumea Justitiei a dezvaluit ca, potrivit unor documente ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații, un procuror din Alba, pe numele sau Augustin Lazar, a refuzat in doua randuri sa elibereze un dizident anticomunist. S-a intamplat la mijlocul anilor ’80, in plin regim Ceaușescu.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la candidatura lui Augustin Lazar pentru un nou mandat la Parchetul General, ca fiecare are o parere buna despre sine si ca procurorul general e indreptatit la aceeasi atitudine. “Exprima dorinta domniei sale de a continua ceea ce a facut…

- Victor Ponta și Florian Coldea au dat mana cu multa caldura, luni, la un eveniment public organizat la Biblioteca Centrala Universitara, unde a participat și Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene. Oficialul european a primit distincția de Doctor Honoris Causa. Coldea a fost primit…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a respins cererea Laurei Codruta Kovesi de a fi recuzat seful Sectiei de anchetare a magistratilor, Gheorghe Stan, au precizat surse judiciare citate de Mediafax. Cererea de recuzare a lui Gheorghe Stan a fost respinsa deoarece, in articolul 67 alin. 2 teza a II-a…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…

- La o zi dupa ce au aparut in presa date despre risipa banului public de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, contabilizata chiar și la prețuri duble, pentru tot felul de obiecte și servicii, inclusiv pe bureți de șters tabla, apar noi date despre practicile la care recurge directoarea unitații de…