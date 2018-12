Stiri pe aceeasi tema

- Avocatii Elenei Udrea si Alinei Bica au prezentat intr-o instanta din Costa Rica informatii despre decizia Curtii Constitutionale din Romania privind sistemul completului de cinci judecatori, argumentand ca deciziile de condamnare sunt nule, dar autoritatile romane au negat oficial argumentatia.

- O instanta din Costa Rica a decis prelungirea arestului preventiv in cazul Alinei Bica si al Elenei Udrea. Cele doua vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, anunta Antena3. Fostul ministru al Turismului si fosta sefa a DIICOT au fost retinute inca din 3 octombrie.…

- Dragoș Dolanescu, parlamentar in Costa Rica, a vorbit cu trimisul special al Antena 3, Ana Maria Bujor, despre situația Elenei Udrea și a Alinei Bica, oferind informații in premiera. Acesta spune ca Elena Udrea ar putea fi chiar extradata impreuna cu fiica sa.

- Pe langa raspunsurile date intrebarilor primite urmare a retinerii Elenei Udrea si a Alinei Bica in Costa Rica, ministrul Toader a transmis, joi, la plecarea de la CSM, ca in cursul acestei zile urmeaza sa trimita institutiei in cauza proiectul de ordonanta de urgenta vizand legile Justitiei. Intrebat…

- Avocata Laura Vicol a comentat la Antena 3 reținerea Elenei Udrea și Alinei Bica in Costa Rica, afirmand ca „este foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților”.„Mi se pare foarte ciudata și intempestiva reacția autoritaților. Se știa ca cele doua doamne se afla in Costa Rica de atata…