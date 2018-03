Relansarea Triunghiului de la Weimar Germania are nevoie de ajutorul Poloniei, daca nu este deja prea tarziu Ce schimbare poate aduce un scrutin! Cu cateva saptamani inaintea alegerilor legislative din Germania, cancelarul Angela Merkel a decis sa treaca la actiune si a acuzat guvernul polonez ca, prin controversatele sale reforme constitutionale, incalca regulile fundamentele ale Uniunii Europene. Pe 19 martie, o Angela Merkel mult slabita si mult mai prietenoasa a plecat la Varsovia pentru a se intalni cu premierul si cu presedintele polonez, intr-o incercare de a obtine sprijinul Poloniei pentru eforturile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- "Vom vorbi despre necesitatea de a despagubi polonezii pentru pierderile suferite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Vom cauta modalitati juridice, politice si financiare pentru a obtine compensatiile datorate", a spus Czaputowicz in cadrul unui discurs in Parlament in care si-a prezentat…

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a manifestat luni seara sustinerea, alaturi de premierul polonez Mateusz Morawiecki, pentru 'Triunghiul de la Weimar', un format trilateral de dialog si cooperare intre Germania, Franta si Polonia, creat dupa terminarea Razboiului Rece dar care in ultimii ani a…

- Cancelarul german Angela Merkel sustine prelungirea controalelor la frontierele tarii, dupa expirarea termenului din luna mai, a declarat luni purtatorul de cuvant guvernamental Steffen Seibert, transmite dpa. 'Cancelarul (Angela Merkel) si ministrul de interne (Horst Seehofer) au convenit ca o prelungire…

- Sefa executivului german va avea intrevederi cu presedintele polonez Andrzej Duda si cu premierul Mateusz Morawiecki, intalniri in care accentul va fi pus pe imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari vecine. Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, a declarat pentru postul privat…

- Cancelarul german Angela Merkel se deplaseaza luni la Varsovia pentru o vizita in cursul careia va pleda pentru solidaritate intre tarile membre ale Uniunii Europene, pe fondul dezacordurilor cu Polonia legate de reforma sistemului sau judiciar si de politica europeana privind migratia, transmit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au promis ca vor pregati "o foaie de parcurs" privind reformarea Uniunii Europene, si care ar urma sa fi discutata la summitul UE din luna iunie, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Liderul de la Paris a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca musulmanii ce locuiesc pe teritoriul german si religia lor sunt parte a Germaniei, contrazicandu-l astfel pe ministrul de interne al guvernului sau, Horst Seehofer, care afirmase ca 'islamul nu este parte a Germaniei', informeaza dpa. Cei…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite dintre cei doi vecini din cadrul Uniunii Europene (UE), informeaza dpa. Maas are programata o intrevedere…

- Angela Merkel incepe in sfarsit al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, un mandat negociat timp de sase luni si cu multe provocari la orizont, intre care cresterea populismului si reformarea Uniunii Europene (UE).

- A venit in vizita președintele Serbiei, iar jurnaliștii cu microfoane nu aveau altceva in cap decat subiectul „Ghița”. Pe care insa il ignorau și sarbul, dar și neamțul nostru, care a și punctat, cum ca nu e treaba președinților sa se ocupe de soarta celor care fug de justiție STOP Deși, in alte ocazii,…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, este in pericol de defrisare din cauza Poloniei. Tara a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor natural prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in aceasta padure, potrivit avocatului general al Curtii de Justitie…

- Brexit-ul ofera Uniunii Europene oportunitatea unei ample regandiri a dispozitivului financiar, a subliniat joi cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs in fata Bundestagului, ea insistand ca in viitorul cadru bugetar multianual trebuie avute in vedere provocarile globale aflate in fata Europei,…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care se afla in vizita la Berlin, va discuta cu cancelarul german, Angela Merkel, despre cooperarea politica si economica, despre viitorul Uniunii Europene, despre viitorul buget al UE si despre politica UE in domeniul migratiei, relateaza agentia PAP, citata de…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Premierul grec Alexis Tsipras a denuntat joi 'retorica agresiva' a Turciei dupa incidentul naval recent din Marea Egee, subliniind ca provocarile la adresa unei tari membre a UE vizeaza intreaga Uniune Europeana, transmite AFP.Tsipras, care i-a cerut Turciei sa respecte 'regulile de baza…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a ajuns miercuri la un acord de principiu cu blocul conservator condus de Angela Merkel cu privire la distribuirea portofoliilor in viitorul guvern de la Berlin, este scena unor divergente interne legate de participarea la guvernare, noteaza vineri dpa.…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a evocat joi, in timpul unei vizite in Polonia, un posibil coridor nord-sud de la Marea Neagra catre zona Marii Baltice pentru aprovizionarea cu gaze naturale, in timp ce la capitolul politic el a subliniat din nou punctul de vedere comun al guvernelor…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Revista germana Der Spiegel vorbește despre posibilul succesor al Angelei Merkel. Sau mai bine zis, despre succesoarea cancelarei. La cea de-a 55-a aniversare a semnarii Tratatului de la Elysee, istoricul acord de prietenie postbelica dintre Germania și Franța, Angela Merkel a susținut un discurs privind…

- Autor: Stelian ȚURLEA Iata ca se mai scriu romane foarte bune despre perioada celui de-al doilea razboi mondial și ororile sale. Martha Hall Kelly a debutat anul trecut, 2016, cu romanul de fața, care a ajuns foarte repede beseller New York Times și a și fost tradus in mai multe limbi. Un roman inspirat…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene privind iindependența sistemului judiciar din Romania reprezinta „un foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, care ar putea avea soarta Poloniei, unde UE a declanșat Articolul 7. Un oficial european a declarat pentru EuObserver, sub…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Dupa un prim esec in noiembrie cu ecologistii si liberalii, Angela Merkel, 63 de ani, la putere de 12 ani, nu mai are dreptul la greseala daca vrea sa guverneze inca patru ani. La peste trei luni de la alegerile legislative din Germania, conservatorii si social-democratii incheie joi cinci zile de negocieri…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, crede ca nationalistii conservatori aflati la putere in Polonia ar putea incerca sa scoata tara din Uniunea Europeana in momentul in care Varsovia va deveni un contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri si citat de AFP.

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA.Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…