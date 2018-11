Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care va fi prezent la Paris pentru celebrarea centenarului de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, nu va participa in schimb, duminica, la Forumul de pace organizat la initiativa presedintelui Emmanuel Macron, potrivit unuia dintre organizatori, informeaza AFP.Intrebat…

- Steluța Cataniciu a criticat ieșirea președintelui Klaus Iohannis și susține ca a recunoscut impicit ca exista ordonanța de clasare din dosarul lui Augustin Lazar. "Altfel ar fi ieșit și ar fi spus" "A fost un discurs (n.r. al președintelui Klaus Iohannis) care denota un total dispreț…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a anuntat ca va supune dezbaterii publice o serie de masuri incluse in viitorul program politic al formatiunii pe care o conduce, printre acestea numarandu-se si dizolvarea Parlamentului in cazul esecului procedurii de demitere a…

- Angela Merkel vrea sa ramâna cancelar, chiar daca nu mai conduce Partidul Uniunea Crestin Democrata (CDU), au declarat luni surse din cadrul formatiunii pentru DPA. Merkel sustinea anterior ca cele doua pozitii sunt legate una de cealalta. Ea a facut aceste declaratii în…

- Prezența președintelui Klaus Iohannis in plenul Parlamentului European pentru a prezenta viziunea Romaniei despre viitorul Europei a suscitat reacții diverse in plan intern, printre care și numeroase critici privind discursul mult prea moderat fața de liderii PSD-ALDE și Guvernul Dancila. A gresit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, primindu-l pe premierul croat Andrej Plenkovic, ca va merge intr-o vizita in Croatia in 2019, prima vizita oficiala a unui sef de stat francez in aceasta tara dupa cea a lui Jacques Chirac in 2001, relateaza AFP. Intr-un scurt comunicat…

- Președintele catalan Quim Torra i-a cerut șefului guvernului spaniol Pedro Sanchez sa accepte mediere internaționala, intr-o scrisoare facuta publica joi și trimisa in copie președintelui american, rus și chinez, dar nu și președintelui francez Emmanuel Macron, relateaza AFP.

- "In solicitarea catre Procurorul General Augustin Lazar, USR a solicitat informatii despre existenta unor plangeri din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD; confirmarea sau infirmarea existentei unui dosar din care sa rezulte atentatul asupra presedintelui PSD, Liviu Dragnea; clarificari…