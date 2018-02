Reintregirea familiilor poligame de refugiati un nou soc cultural si material pentru Germania?

Stiri pe aceeasi tema

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Numeroși cititori, din intreaga țara, ne intreaba cand, cum și in ce condiții se va face urmatoarea recalculare a pensiilor, potrvit noii legi vehiculate de actualii guvernanți, pe la unele posturi de televiziune. In primul rand, facem precizarea ca, deocamdata, nu exista un proiect de lege finalizat…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel, format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si ramura sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a ajuns marti la un acord cu Partidul Social-Democrat (SPD) privind reintregirea familiilor de refugiati, depasind astfel un obstacol cheie pe calea…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- In intalniri cu alti membri ai conducerii SPD, Schulz a declarat ca prima runda a tratativelor cu conservatorii, inceputa vineri, ar putea dura mai mult din cauza divergentelor cu privire la subiecte precum asigurarile medicale, reunirea familiilor refugiatilor si reforma pietei fortei de munca,…

- Situația din Germania este din ce in ce mai tensionata. Intre protestele kurzilor impotriva lui Erdogan și criticile Opoziției, cancelarul german, Angela Merkel, trebuie sa se confrunte și cu mitinguri contra imigrației. Un protest dintr-un oraș din sud-vestul statului care acuza uciderea unei adolescente…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un avertisment catre noul Guvern condus de Viorica Dancila. Șeful statului a aratat intr-un discurs susținut in fața oamenilor de afaceri din Germania ca viitorul Guvern trebuie sa ințeleaga cat de important este sa nu pericliteze, prin politici imprudente…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- De la 1 ianuarie 2018 a intrat in vigoare Legea insolvenței persoanelor fizice, dar aceasta nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cea mai importanta problema este, in opinia CITR – companie din industria insolvenței, cu aproape 900 de proiecte de insolvența și faliment gestionate…

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Aschia nu sare departe de trunchi SITUATIE… Iata ca si tatal lui Catalin Ciolpan, recent condamnat la inchisoare pe viata in Germania, are probleme cu legea. E drept, nu asa de mari precum fiul sau, insa batranul este, in prezent, martor intr-un amplu dosar de contrabanda, instrumentat de procurorii…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD), care au inceput duminica discutiile exploratorii cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, doresc sa ridice la 60.000 de euro nivelul minim al veniturilor pentru care se aplica…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Potrivit sondajului, 47% dintre cei intervievati au declarat ca ar dori ca dna Merkel sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, si numai 36% ca ar dori ca sefa guvernului sa incheie un al patrulea mandat.Comparativ cu luna octombrie, ancheta de opinie arata ca sprijinul fata de cancelarul…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Polițiști din cadrul Serviciului Ordine Publica impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat joi, 21 decembrie a.c., o acțiune pe linia combaterii comerțului ilegal cu brazi și a transportului de masa lemnoasa. In cadrul acțiunii au fost aplicate…

- Politicienii germani par a nu fi in stare sa formeze un nou guvern la circa trei luni de la alegerile generale, scrutin la care cancelarul Angela Merkel a iesit din nou invingatoare, pentru a patra oara, dar este totusi slabita ca urmare a progreselor realizate de extrema dreapta xenofoba. …

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au casatorit in Siria, locuiesc in prezent in Germania. Ei dețin atat cetațenia siriana cat și cetațenia germana. In 2013, domnul Mamisch a declarat divorțul de soția sa, reprezentantul sau pronunțand formula de divorț in fața instanței religioase șaria din…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Comisia pentru legile justitiei a inceput, luni, dezbaterile la Legea privind organizarea judiciara, in conditiile in care doar UNJR a sustinut crearea Directiei speciale de investigare a infractiunilor savarsite de magistrati, PNL, USR si celelate asociatii profesionale declarandu-se impotriva.…

- Carles Puigdemont a plecat in Belgia alaturi de alti fosti patru membri ai Guvernului regional catalan, dupa ce Executivul de la Madrid a dispus suspendarea autonomiei regiunii care a adoptat in mod unilateral o declaratie de independenta la sfarsitul lunii octombrie. ”Indiferent de ce se…

- Mai multi muncitori romani au tras spaima vietii lor in Germania. Blocul in care erau cazati alaturi de alti straini a ars in noaptea de joi spre vineri, iar politia spune ca cel mai probabil focul a fost pus intentionat. 33 de oameni au ajuns la spital intoxicati cu fum.

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Primaria motiveaza taierile de "arbuști" (da, da, continua sa-i denumeasca arbuști) "toaletați" puneau in pericol cetațenii care frecventau caminul cultural pe timp de ploaie, vant și zapada - nu-mi dau seama, poate reușiți voi, ce inseamna timp de zapada? Edilul comunei Parscov mai spune ca are in…

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Social Democrații germani au renunțat la poziția inflexibila de a respinge ferm ideea reinnoirii coaliției cu partidul Angelei Merkel, anunța vineri Politico , citand presa germana. In cadrul unei ședințe care a durat aproape toata noaptea, liderii sociali-democrați au decis sa gaseasca o cale de rezolvare…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și cei doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, anunța DPA. Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- "SPD este convins ca trebuie discutat. SPD nu este inchis la discuții", a declarat in noaptea de joi spre vineri secretarul general al formațiunii, Hubertus Heil, dupa o reuniunea de opt ore a liderilor social-democrați, sub conducerea președintelui Martin Schulz. Pana acum, Martin Schulz…

- Problema imigratiei a ajuns in cele din urma sa o impedice direct pe Merkel, mai intai prin voturile pierdute la ultimele alegeri din Germania, care au adus un avantaj fara precedent partidului nationalist Alternativa pentru Germania, si mai apoi prin imposibilitatea crearii unei eventuale mari coalitii,…

- Membri importanti din cabinetul premierului Theresa May, inclusiv ministrul de Externe Boris Johnson, au convenit de principiu sa intocmeasca o propunere mai atractiva privind "factura de divort" fata de UE. Nu am fost discutate cifre exacte, iar ministrii britanici si-au mentinut pozitia…

- Ieri, 19 noiembrie 2017, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Alba Iulia, au oprit in trafic, pe strada Detunata din Alba Iulia, o autoutilitara, condusa de C.V., un barbat de 26 de ani din Alba Iulia. Cu ocazia controlului a fost identificata cantitatea de 4,5 metri cubi de…

- Romanul in varsta de 67 de ani, care probabil este turist, a fost arestat preventiv dupa ce a patruns intr-o baza militara israeliana situata in regiunea Negev, afirma surse citate de site-ul de stiri Ynetnews.com. Potrivit autoritatilor israeliene, cetateanul roman a reusit sa fuga din…

- HC Dobrogea Sud Constanta s-a intors cu un rezultat foarte bun din Germania, dupa partida cu Magdeburg, 25-27, din turul 3 preliminar al Cupei EHF (mansa tur), astfel ca viseaza la o performanta extraordinara inaintea returului de duminica (ora 18.00) din Romania. Cine se impune in aceasta dubla…

- Discutiile privind formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Liberal-Democrat (FDP) s-a retras, duminica, de la masa negocierilor, fapt ce poate duce la organizarea unor alegeri anticipate, potrivit Business Insider. Liderul FDP, Christian Lindner a declarat…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Criticand sambata seara politica Angelei Merkel in privinta imigrantilor, directorul artistic al casei de moda Chanel a declarat ca "nu putem, chiar daca au trecut decenii intre (cele doua evenimente, n.r), sa omoram milioane de evrei pentru a le face mai tarziu loc milioanelor de dusmani ai lor". …

- Experti din grupuri precum CBI si BusinessEurope vor sublinia necesitatea unei intelegeri de tranzitie care sa pastreze situatia actuala a comertului dupa Brexit. Acestia vor indemna guvernul de la Londra sa clarifice relatiile viitoare dintre Marea Britanie si UE. Theresa May va fi insotita…