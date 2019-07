Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai importante vanzari de masini second-hand de pe piata interna au fost realizate in luna aprilie 2019 - peste 55.000 de automobile tranzactionate, iar acest prag de 50.000 de vanzari lunare a mai fost depasit in alte trei luni ale primului semestru din 2019, potrivit sursei citate. Exista…

- Visul de a avea o masina se transforma in cosmar pentru multi romani care cumpara autoturisme second hand. Descopera kilometraje date inapoi si defectiuni grave la motor. Si pentru ca legea nu e de partea lor, samsarii nici nu au de ce sa se teama. La ce putem fi totusi atenti atunci dam banii pe o…

- Noua romani din zece prefera sa stie mai degraba istoricul de daune al unei masini, decat cel de kilometri, dar majoritatea cumparatorilor nu verifica masina inainte de cumparare, conform unui sondaj realizat recent de platforma InspectorAuto.ro. Totodata, cei mai multi cumparatori nu stiu…

- Daca te gandești sa iți achiziționezi o mașina second-hand, asigura-te ca afli cat de fiabila este. Iata care sunt cele mai fiabile mașini de pe piața in urma sondajului Driver Power.

- Piata auto de masini noi din Romania a urcat dupa primele 5 luni cu 20%, la 57.500 de unitati, in timp ce piata auto second-hand a scazut in ianuarie-mai cu 6%, la 184.000 de unitati, reiese din datele DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si...

- Peste 20.000 de locuinte se afla in acest moment in diferite etape de constructie efectiva in Bucuresti si localitatile limitrofe, acesta reprezentand un record absolut in istoria pietei rezidentiale locale post-Revolutie, potrivit raportului de piata, scrie news.ro. Dintre acestea, aproximativ 14.000…

- Cumpararea unui automobil ramane intotdeauna un moment foarte important in viața oricarui roman, acesta reprezentand unul dintre cele mai valoroase obiecte pe care il deține. Procurarea sa este de multe ori complicata din motive variate, cum ar fi prețul prea piperat, multitudinea de marci și modele…

- Tranzactiile cu masini second-hand in Romania (reinmatriculari) au avut parte de cel mai bun prim trimestru din ultimii 10 ani, cu o medie de aproape 52.000 de autoturisme vandute lunar, in timp ce piata...