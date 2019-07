Reînmatriculările de maşini second-hand au avut în 2019 cel mai bun semestru de când există date Cele mai importante vanzari de masini second-hand de pe piata interna au fost realizate in luna aprilie 2019 - peste 55.000 de automobile tranzactionate, iar acest prag de 50.000 de vanzari lunare a mai fost depasit in alte trei luni ale primului semestru din 2019, potrivit sursei citate. Exista altfel posibilitatea ca reinmatricularile sa inregistreze in 2019 cel mai bun an din istorie, cu peste 550.000 de unitati tranzactionate, apreciaza Autovit.



