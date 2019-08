Reînființarea unui post de poliție în fiecare localitate. Fifor: Este unul dintre obiectivele noastre "Nu este primar de localitate rurala care sa nu isi doreasca reinfiintarea sectiei de politie in localitatea sa. Avem o discutie foarte buna cu sindicatele din Ministerul Afacerilor Interne, avem o situatie in pregatire astfel incat sa vedem cum putem reveni, care sunt costurile si nevoia de incadrare pentru a reveni la posturi de politie in fiecare localitate. Este unul dintre obiectivele noastre si sper sa venim cat se poate de repede cu aceasta reesalonare astfel incat sa avem din nou posturi de politie in fiecare localitate si nu sectii cum avem in momentul de fata care arondeaza mai multe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

