Prima tranșa de vaccin antigripal a ajuns in farmacia Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș. Ministerul Sanatații a distribuit...

Ministerul Sanatații anunța inceperea campaniei gratuite de vaccinare antigripala pentru sezonul 2019- 2020.

- Patru barbați din comuna Hoparta au fost reținuți și sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, in urma unui conflict izbucnit intr-un local public din satul Silivaș. Cei patru au agresat și amenințat alte cinci persoane, din cauza unei datorii. In scandal…

- La nivel global, problemele de inima si atacurile cerebrale sunt principalele cauze de deces la aceasta categorie de varsta. Cercetatorii spun ca locuitorii din tarile bogate sunt de 2,5 ori mai predispusi sa moara la aceasta varsta din cauza unui cancer decat de o boala cardiovasculara. In statele…

- Cancerul este in prezent principala cauza de deces in tarile cu venituri ridicate, in timp ce bolile cardiovasculare (BCV) continua sa fie ucigasul numarul unu in statele cu venituri reduse, scrie agerpres.ro.

- Este concluzia unui studiu restrans, efectuat pe un numar de 15 pacienți cu aceasta maladie, inainte ca aceștia sa fie operați. Cancerul de vezica urinara este una din formele de cancer cu incidența din ce in ce mai crescuta in ultimii ani. Principala opțiune terapeutica, in stadiile incipiente, este…

- Masuri Initiativa autoritatilor britanice de a dezvolta un program guvernamental universal de vaccinare anti HPV, virusul care provoaca atat cancer de col uterin, cat si cancer bucal sau de penis, vine in contextul planului de prevenire a circa 100 de mii de cazuri de cancer in urmatorii ani.

- 75 la suta din totalul cazurilor de cancer pulmonar sunt diagnosticate in stadiu inoperabil, a afirmat vineri presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. „Peste 11.000 de romani sunt diagnosticati anual cu cancer pulmonar, zilnic murind 28 de oameni din cauza bolii (in 2018…