Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca vremea este frumoasa, la Timișoara s-a reluat lupta cu țanțarii și cu capușele. Reprezentanții municipalitații informeaza ca se executa din nou servicii de dezinsecție terestra și deratizare pe domeniul public al orașului incepand de ieri. Crescatorii de albine sunt rugați sa ia toate masurile…

- Luni, 8 iulie, Primaria Municipiului Targu Jiu, va executa tratamentul impotriva capușelor și țanțarilor, prin pulverizare aeriana, pentru a doua oara. Prima acțiune, cu scopul reducerii numarului de insecte, nu a avut efectul scontat, imediat dupa pulverizare, inregistrandu-se precipitații abundente.…

- Primaria Timișoara informeaza ca, incepand de astazi, se va stropi din nou din avion cu substanțe pentru combaterea capușelor și a țanțarilor. De asemenea, se vor efectua și servicii de deratizare pe domeniul public al orașului de catre noul operator Coral Impex SRL. „Crescatorii de albine sunt rugați…

- Anunț important facut de Primaria Timișoara. Incepand de maine, in capitala Banatului se vor executa servicii de dezinsecție și pe cale aeriana pe domeniul public de catre operatorul care a caștigat licitația, SC Coral Impex SRL din Ploiești. „Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor de dezinsectie…

- Primaria municipiului Bacau va efectua tratamentul pentru combaterea tantarilor, capuselor si insectelor cu ajutorul substantelor pulverizate din avion, potrivit unui comunicat al municipalitatii remis, luni, AGERPRES. Actiunea va incepe pe 16 iunie si este vizat intreg teritoriul municipiului Bacau,…

- Pe timișoreni nu-i vor mai mușca țanțarii. Primaria Timișoara a anunțat ca, incepand de duminica, se vor efectua servicii de deratizare și dezinsecție pe domeniul public al orașului, in baza contractului incheiat cu Coral Impex SRL Ploiești. Potrivit reprezentanților municipalitații, vor fi utilizate…

- Un avion de lupta s-a prabușit in China, intr-un oraș din estul țarii. Momentul accidentului aviatic a fost surprins de o camera video. Prabușirea a fost The post Prabușirea unui avion de lupta, filmata live intr-un oraș din China (Video) appeared first on Renasterea banateana .