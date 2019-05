Reîncepe conflictul armat turco-cipriot? Turcia lansează CEL MAI MARE EXERCIȚIU MILITAR pe trei mări Armata turca a lansat luni ceea ce prezintadrept ”cel mai mare exercitiu” al Marinei sale, care se desfasoara pe trei mari la care are iesire tara, intr-un context de tensiuni pe tema exploararii gazelor naturale in largul insulei impartite Cipru, relateaza AFP, potrivit News.ro. Mișcarea este cu atat mai terifianta pentru ciprioți cu cat in 1974 Turcia a invadat Cipru. Invazia a fost un raspuns la junta militara greaca ce urma sa dea o lovitura de stat susținuta in Cipru, organizata de Garda Naționala cipriota ai carei lideri l-au detronat pe președintele cipriot și arhiepiscop Makarios al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

