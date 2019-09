Reîncep licitațiile pentru locurile de parcare de reședință (Social) 46 de locuri, amenajate recent, vor fi licitate pe 16 septembrie 2019! Primaria municipiului Brasov scoate spre inchiriere, 46 de locuri de parcare de resedinta. Este vorba despre locuri de parcare nou-trasate, care pana acum nu au mai fost inchiriate. Din cele 46 de noi locuri de parcare 14 se afla pe strada Zizinului la numerele 40, 42 si 44, iar restul de 32 sunt pe strada Fundatura Rosiorilor, in zona de case. ... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

