Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au lasat sa se inteleaga joi ca s-ar putea retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), datand din perioada Razboiului Rece, daca Rusia va continua sa 'incalce' acest acord vechi de 30 de ani, relateaza France Presse. Administratia americana denunta de…

- "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii. Ne revine astazi responsabilitatea de a garanta securitatea si, prin urmare, suveranitatea europeana", a afirmat Emmanuel Macron intr-o alocutiune rostita cu ocazia conferintei anuale a ambasadorilor, la Paris."Trebuie…

- Afganistanul nu va participa la convorbirile de pace gazduite de Rusia, au indicat miercuri doi inalti oficiali guvernamentali, decizie ce ar putea determina Moscova sa-si reconsidere planul de a-i invita pe talibani la o conferinta multinationala pentru a discuta despre viitorul tarii, relateaza…

- Moscova pregateste contramasuri dupa ce Statele Unite au impus sanctiuni unei companii ruse care a colaborat cu Coreea de Nord, conform unor declaratii ale ministrului adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a informat agentia de stat Interfax, potrivit Reuters.

- Statele Unite ofera Ucrainei asistența financiara suplimentara in valoare de 200 de milioane de dolari pentru intarirea securitații sale, fiind de așteptat ca acțiunea Washingtonului sa irite Moscova, la doar cateva zile dupa summitul de la Helsinki, intre președinții Rusiei și SUA. Ambasada…

- Summit-ul Trump-Putin de la Helsinki a deschis o etapa de transparența diplomatica fara precedent, intre Statele Unite ale Americii și Federația Rusa. Consistența agendei de discuții a fost reflectata de conferința de presa de un nivel excepțional, susținuta de cei doi lideri ai celor mai puternice…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 20:10 Trump nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile ameriane din 2016 Presedintele american Donald Trump a…

- Kremlinul a denuntat marti NATO drept un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia si a dat asigurari ca nu vrea sa se amestece in summitul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza Reuters. Liderii statelor membre NATO participa la acest summit cu Donald Trump miercuri…