Regulile privind votarea in diaspora se schimba: Vot prin corespondenta si prelungirea orelor de vot

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora ar putea vota anticipat sau prin corespondenta la alegerile prezidentiale din acest an. Dupa lungi discutii, parlamentarii au hotarat astazi, intr-o Comisie Speciala - modificarea legii electorale pentru scrutinul din toamna. Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca in diaspora, la ora 21,00, cand se inchid sectiile, alegatorii care se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care stau la…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica. "In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7,00…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica. "In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica.

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis joi ca in diaspora votul sa se desfasoare in zilele de vineri, sambata si duminica. ‘In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 7,00…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis miercuri ca, pentru diaspora, la alegerile prezidentiale, alaturi de votul clasic, sa functioneze si votul prin corespondenta si votul anticipat…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis miercuri ca, pentru diaspora, la alegerile prezident...