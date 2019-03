Guvernul va aproba in urmatoarea ședința un memorandum privind adoptarea Codului de conduita al membrilor Guvernului Romaniei, propus de ministrul Tudorel Toader. Conform documentului, in exercitarea mandatului lor, membrii Guvernului au obligația sa respecte Constituția, legile țarii si sa acționeze pentru punerea in aplicare a dispozițiilor legale, in spiritul buneicredințe și cu respectarea eticii profesionale. Membrii Guvernului au obligația de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetațenilor, in scopul realizarii competențelor autoritaților si ale instituțiilor publice.…