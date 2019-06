REGULILE lui ȘERBAN NICOLAE pentru DIASPORA Serban Nicolae a depus un proiect legislativ care prevede infiintarea de sectii noi de votare si instituirea de liste electorale permanente in diaspora, pentru evitatea aglomerarii la sectiile de vot. Propunerea legislativa initiata de senatorul PSD instituie reguli specifice exercitarii dreptului de vot pentru cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate si pentru angajatii reprezentantelor diplomatice si consulare ale Romaniei din strainatate, pentru a vota la referendumul national, pentru alegerea presedintelui Romaniei si a Parlamentului European. Astfel, "cetatenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

