Indicele SIF-urilor, BET - FI, este singurul care a inchis in crestere sedinta de vineri a Bursei de la Bucuresti iar valoarea totala a tranzactiilor s-a cifrat la 49,78 milioane de lei (10,69 milioane euro), relateaza agerpres.ro.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi, valoarea tranzactiilor ajungand la 41,64 milioane de lei (8,94 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand un rulaj de 11,68 milioane de lei,…

- Decalajul dintre urban și rural in privința accesului la internet fix continua sa se reduca: numarul de conexiuni de internet fix din mediul rural a depașit 1,5 milioane conexiuni in prima jumatate a acestui an, inregistrand un ritm de creștere de 8% pentru al doilea semestru consecutiv, a anunțat miercuri…

- BCR Leasing IFN a semnat un acord de imprumut cu Banca Europeana de Investitii (BEI), care reprezinta a doua transa, de 30 de milioane de euro, dintr-un credit total de 100 de milioane de euro, destinat finantarii intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor cu capital mediu cu proiecte in…

- Zacamantul de la Caragele livreaza zilnic in sistem 700.000 metri cubi de gaze, iar tendinta este una de majorare a productiei pana la mijlocul lunii decembrie, la 1.000.000 metri cubi pe zi, o data cu finalizarea si punerea in functiune a colectorului de 16 km. In functie de rezultatul sondelor de…

- Grupul Enel va investi in total, in Romania, in perioada 2019 - 2021, suma de 450 de milioane de euro, planul de investitii pe zona de distributie fiind redus cu circa 250 de milioane de euro din cauza cadrului de reglementare nefavorabil, insa va fi majorat pe segmentul de furnizare, a declarat,…

- Aproape noua milioane de persoane contracteaza anual infectii in spitale si centre de ingrijire din Europa, a anuntat Centru European de Prevenire si Control al Bolilor, de pe langa Uniunea Europeana.

- Peste trei milioane de persoane si-au pierdut viata in 2016 din cauza consumului excesiv de alcool, ceea ce reprezinta unul din 20 de decese la nivel global, a avertizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).