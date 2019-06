Regulile GDPR se aplica la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat: rezultatele se afiseaza la avizier dar nu sunt pastrate "mai tarziu de 1 iulie 2019"

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18-21 iunie a.c., la centrele de examen de pe raza judetului Maramures se va desfasura Examenul de Evaluare Nationala pentru elevii de clasa a VIII-a. Maior Radu Vasile, purtator de cuvant Jandarmeria Maramures: “Pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea…

- An de an, in perioada examenelor de absolvire, parintii decid sa adune bani pentru protocol. Adica sume din care se cumpara apa, fursecuri si flori pentru comisiile de examen, dar si pentru supraveghetori. Elevii care in acest an absolvesc clasele a VIII a si a XII a intra in febra examenelor nationale.…

- Cand Ministerul Educatiei nu mimeaza reforme, amana decizii importante pentru elevi. Cu mai putin de doua saptamani inainte de Evaluarea Nationala, in timp ce elevii se pregatesc invatand, mai marii de la Educatie se ocupa in continuare cu taierea locurilor de la licee, ca parte a unei strategii care…

- De luni incep inscrierile pentru Evaluarea Nationala. Copiii au la dispozitie doar cinci zile pentru a depune cererea. In 7 iunie, absolventii claselor a VIII-a vor termina scoala, iar prima proba scrisa o vor avea in 18 iunie. Perioada stabilita pentru inscriere este 3-7 iunie, inclusiv, conform calendarului…

- Vine vacanta! Cand termina cursurile elevii de liceu si gimnaziu. Anul școlar 2018-2019 este pe terminate iar alevii sunt deja cu gandul la vacanta de vara. In funcție de clasele in care se afla, ei vor intra in vacanta diferit. Elevii din clasele primare și cei din clasele gimmnaziale (V, VI, VII)…

- Structura sistemului de invațamant va fi modificata, potrivit propunerii facute, vineri, de ministrul Educației Naționale (MEN), Ecaterina Andronescu. Prima schimbare va fi redenumirea clasei pregatitoare, care se va numi „clasa intai”. Schema prezentata ca propunere de ministrul Educației arata ca…

- Ministerul Educației va publica, astazi, rezultatele la simularea la examenul de Bacalaureat, probe ce au fost susținute de aproximativ 300.000 de elevi. Notele obținute nu se contesta și pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusa de elevi sau de parinții acestora. Simularea…

- N Notele obtinute de elevii claselor a XII-a la probele sustinute saptamana trecuta sunt anuntate astazi, 29 martie, de Ministerul Educatiei. De asemenea, elevii de clasa a XI-a, isi primesc notele tot astazi. Rezultatele la examenul de Simulare de la Bacalaureat vin in urma probelor la romana si matematica,…