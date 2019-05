Stiri pe aceeasi tema

- Vesmintele pe care Papa Francisc le va purta la Bucuresti si Sumuleu Ciuc, in cadrul vizitei de trei zile pe care o va intreprinde in tara noastra, au fost create special, iar pentru deplasare, Sfantul Parinte va folosi o masina romaneasca si doua papamobile ce vor fi aduse de la Vatican, conform afirmatiilor…

- Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc la Iasi este organizata de Administratia Prezidentiala, Episcopia Romano – Catolica si partenerii locali, Dieceza de Iasi si Primaria Municipiului Iasi. Programul calatoriei apostolice pe care Papa Francisc o va face in Romania a fost detaliat pe 25 martie intr-un…

- Ne apropiem cu pasi repezi de ultima zi a lunii Florar si de primele doua ale lunii lui Ciresar, cand Sanctitatea sa Papa Francisc, intai-statatorul intregii Biserici Catolice si conducatorul statului Vatican, va vizita Romania. Aceasta vizita are loc la invitațiile primite din partea președintelui,…

- Guvernul va adopta, în ședința de joi, o ordonanța de urgența care prevede ca SPP va înregistra temporar, cu numar unic, autovehiculele în care se va deplasa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfașurate în România

- Papa Francisc a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protectia sa, in perioada 31 mai - 2 iunie, cand va efectua vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Comitetului interministerial ce se ocupa de acest eveniment. 'Papa Francisc si-a manifestat…

- Vizita Sanctitații Sale, Papa Francisc, in Romania in 31 mai-2 iunie 2019 are o importanta semnificație geopolitica. Luptator convins impotriva politicilor anti-imigrație, Papa Francisc transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrala in favoarea deschiderii și toleranței. In…

