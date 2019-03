Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Cluj-Napoca vrea sa amendeze calatorii care au haine murdare sau urat mirositoare, care cersesc sau care insulta, injura sau jignesc, potrivit unui regulament privind normele de conduita in mijloacele de transport public local de...

- Consiliul Reprezentantilor Permanenti a aprobat joi acordul provizoriu la care s-a ajuns pe 4 februarie intre Presedintia romana a Consiliului European si reprezentantii Parlamentului European cu privire la un proiect de regulament de instituire a unor reguli mai stricte privind disponibilitatea…

- Clujul a depus proiecte europene pentru a cumpara mijloace de transport moderne.Toate aceste proiecte au deja contractele de finanțare semnate și vor fi puse in aplicare.Ce mijloace de transport in comun va cumpara Clujul: Innoirea flotei de transport in comun in municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea…

- Banca Transilvania si PTP Online lanseaza in Cluj-Napoca facilitatea de plata cu telefonul, prin aplicatia 24pay, a biletelor si abonamentelor online pentru transportul cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si microbuzul, operat de Compania de Transport...

- Aplicația 24pay, dezvoltata de compania PTP Online, intra pe piața din Cluj-Napoca și ofera utilizatorilor transportului in comun posibilitatea de a achita calatoria cu cardul bancar, prin intermediul telefonului mobil, fara costuri suplimentare.

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: In ziua de 12.2018 – Ajun de Craciun, transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in zona metropolitana se va desfasura intre orele 6,00 – 22,00, iar in 31.12.2018 – Ajun de An Nou – intre orele 6,00 – 21,30, conform programului pentru zilele de duminica. In 24.12.2018 si…