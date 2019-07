Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii de la The Cure vor concerta în premiera în România, luni seara, în Piața Constituției din Capitala. Pe aceeași scena, duminica a urcat Bon Jovi, la opt ani de la primul show la București.The Cure va concerta în formula Robert Smith - voce si chitara, Simon…

- Duminic[, 21 iulie, in Piata Constitutiei va avea loc mult asteptatul concert al trupei americane Bon Jovi. In deschidere vor urca pe scena cei de la Firma si Gramofone. Pe 22 iulie ne pregatim pentru concert The Cure, pentru prima oara in Romania. In deschidere: Editors, God Is An Astronaut, Coma si…

- Turismul infloreste in Romania, dupa ce au fost introduse tichetele de vacanta. Numarul celor care isi permit acum sa plece in concediu la mare, la munte sau in statiuni balneare a crescut nesperat de...

- PROIECT de lege: trotinetele electrice, introduse in Codul Rutier. Noi reguli si pentru biciclete! Un proiect de lege depus la Camera Deputaților, pentru modificarea Codului rutier, reglementeaza circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Sunt prevazute și noi reguli pentru biciclete. Potrivit…

- Este cea mai asteptata saptamana pentru milioane de romani. Mai sunt doar trei zile pana cand Papa Francisc va ajunge in tara noastra, iar o echipa Observator il va insoti in avionul care il va aduce pe pamant romanesc.

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, vrea reglementarea aplicațiilor alternative de transport prin reguli simple, care sa fie aplicabile tuturor. Teodorovici a anunțat o intalnire la Guvern cu parțile implicate. „Aici este mult de lucru la nivel de guvern. Daca nu ma insel, chiar maine(miercuri,…

- Venind ca o reactie la atacul terorist produs recent în Noua Zeelanda, în care faptasii au transmis în Live Stream pe Facebook chiar momentul atacului, administratorii retelei de socializare anunta ca de acum va mai fi tolerata doar o singura

- Primarii și viceprimarii din Delta Dunarii ar putea primi salarii mai mari, susține Romania TV. Un proiect de lege prevede indemnizații cu un coeficient mai mare pentru acești aleși locali. Vorbim despre aleșii din localitați izolate, iar sporul ar urma sa fie mai mare cu 20%. Masura vine…