Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanta de Rusalii a inceput !Traficul s-a desfasurat ieri cu dificultate pe DN1. Pe Valea Prahovei s-au format coloane de masini pe sensul de urcare spre munte, in zona Comarnic si Busteni.Centrul Infotrafic din Inspectoratului General al Politiei Romane a anuntat ca s-a circulat in conditii de…

- In acest sfarșit de saptamana, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Calarași, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Calarași și I.S.U. Calarași, vor fi angrenate in mai multe misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimentele sportive, cultural-artistice și…

- Vremea de Rusalii 2019. Ce anunța prognoza meteo iunie 2019 in Romania: in Bucurrești pe litoral și la munte. Vremea la mare in iunie 2019 anunța valor termice ridicate, in timp ce la munte sunt anunțate averse in prima zi de Rusalii.

- Urmatoarea minivacanta pentru angajatii romani va fi intre 15 si 17 iunie, de Rusalii. Astfel, romanii vor fi liberi sambata (15 iunie), duminica (16 iunie, ziua de Rusalii) si luni (17 iunie, a doua zi de Rusalii). Conform Codului muncii, angajatorii sunt obligati sa acorde compensatii salariatilor…

- Anul acesta, potrivit Codului Muncii, romanii au in total 15 zile nelucratoare, dar cinci dintre ele pica sambata sau duminica. Dupa ce au avut șase zile libere de Paște și de 1 Mai, romanii se reintorc la munca. Nu pentru mult timp, insa. Urmatoarea minivacanța va fi intre 15 și 17 iunie, de Rusalii,…

- Invitat la „Testul de Sinceritate”, Victor Negrescu, fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, a raspuns intrebarilor adresate de Alba24, in contextul alegerilor europarlamentare. Actual consilier onorific al premierului Romaniei, Victor Negrescu a vorbit despre mandatul sau de ministru delegat…

- Patru zile libere vor avea romanii in noua minivacanța, cu ocazia sarbatorilor de Paște. Potrivit codului Muncii, romanii vor avea liber și pe 26 aprilie cand pica Vinerea Mare. 29 aprilie 2019 este, de asemenea, declarata zi libera nelucratoare, fiind a doua zi de Paște. In total 4 zile libere de care…

- Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 2019 sa fie zi libera pentru salariatii din sectorul bugetar, potrivit unei hotarari aprobate vineri, avand in vedere ca miercuri, 1 mai, este zi libera nelucratoare conform Codului Muncii, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale,…