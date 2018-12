Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a primi ceva, mai intai trebuie sa daruim, spune Viorel Cioflica, sufletul trupei de teatru Skepsis. Astazi, trupa este emblematica pentru Alba Iulia si o veritabila scoala de cultura, dar la inceput a fost doar o idee. Idee care ii apartinea, din fericire, unui veritabil mentor-artist.

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, joi, noi reguli pentru cei care se vor muta in a doua etapa a campusului social Henri Coanda, acestia fiind obligati sa trimita copiii la gradinita sau la scoala, sa curete in jurul blocului, sa dea zapada, iar cei care comit infractiuni…

- Tehnologia viitorului in industria prelucrarii metalelor, patru zile la Brasov! In aceste zile la Brasov se desfasorara „Demo Metal”, eveniment ajuns la cea de-a noua editie, unul dintre cele mai importante targuri internationale, organizate in Romania in domeniul industriei prelucrarii…

- Startup Weekend Moldova, cea mai dinamica și captivanta competiție antreprenoriala desfașurata in țara noastra a ajuns la cea de-a zecea ediție. Dedicat tuturor tinerilor pasionați de antreprenoriat, tehnologii și inovație, evenimentul aniversar va avea loc in perioada 9-11 noiembrie la Tekwill.

- Festivalul SoNoRo se va desfașura in perioada 2 - 20 noiembrie 2018 in București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov și Sibiu. Acesta va fi susținut la Brașov, in sala Filarmonicii. Aflat la cea de-a XIII-a ediție, festivalul propune pentru anul acesta o ediție cu „Efecte Secundare”! Vertigo,…

- In cadrul galei organizata la The Champagne and Sparkling Wine World Championship 2018 (CSWWC), ce a avut loc, in 24 octombrie 2018, la Londra, au fost anunțați caștigatorii trofeelor și campionii regionali ai diferitelor categorii. Noua ediție a Carassiei Blanc de Blancs, premiata in iulie cu medalia…

- Festivalul de Teatru pentru Copii "Lumea povestilor", organizat pentru prima data in judetul Caras-Severin, incepe miercuri, urmand sa prezinte, pana duminica, peste 20 de reprezentatii cu 11 spectacole de marionete si papusi. "Sunt programate 11 spectacole, care se vor juca in peste 20 de reprezentantii,…

- · Evenimentul B2B aflat la cea de-a doua ediție este singurul dedicat ingredientelor In perioada 11 – 12 octombrie, RO.aliment organizeaza cea de-a doua ediție a singurului eveniment B2B dedicat ingredientelor și adresat specialiștilor din industria alimentara romaneasca, INGREDIENTS SHOW. Evenimentul…