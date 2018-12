Reguli noi pentru dezvoltatori, reguli care aduc schimbari majore legii care reglementeaza calitatea construcțiilor. O noua prevedere legala a fost inițiata in Parlament de mai mulți deputați și senatori, prevedere care reglementeaza modul in care se face recepția locuințelor nou construite. Aceasta inițiativa a fost generata de ultimele evenimente nefericite ce au avut loc in cladiri nou construite care au luat foc ori s-au distrus din pricina nefinsarii lucrarii. “In ultima perioada au avut loc mai multe incendii la imobile care nu aveau procesele verbale de recepție la finalizarea lucrarilor,…