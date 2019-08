Fiscul vrea sa stabileasca reguli fiscale și contabile pentru inregistrarea bacșișului acordat in industria restaurantelor și barurilor. Un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Finanțelor Publice stabilește nivelul maxim al bacșișului, evidențierea acestuia pe bonul fiscal, modul in care se distribuie angajaților dar și nivelul de impozitare a acestuia. Regulile fiscale și contabile de […] Articolul Reguli fiscale și contabile de inregistrare a bacșișului. Ce spun patronii de restaurante și ospatarii din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .