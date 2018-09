Reguli de vot la referendumul pentru familie. Alegătorii din afara localității pot vota pe listele suplimentare La referendumul pentru definirea familiei sunt așteptați toți romanii din țara sau strainatate. Potrivit actelor normative adoptate de Guvern, cetațenii care nu se afla in localitatea de domiciliu pot vota pe lista suplimentara, al carei model a fost aprobat recent, prin lege, special pentru referendum. La fel, și romanii aflați in strainatate pot sa-și manifeste opțiunile pe listele suplimentare la sectiile de votare de pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si sectiile consulare si institutele culturale din strainatate. Referendumul privind redefinirea familiei din Romania va avea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

