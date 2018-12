Reguli de utilizare a artificiilor Artificiile sunt substante chimice capabile sa genereze reactii de explozie si sa produca efecte primare precum lumina, zgomot, fum si materiale plutitoare. Artificiile sunt folosite pentru evenimente si sarbatori, mai ales pentru efectul vizual/sonor ce este adesea amplificat de ambient. Materialul pirotehnic din care sunt realizate artificiile este considerat exploziv, drept urmare transportul si folosirea sunt reglementate de Legea nr. 126/1995 si se supun unor norme sever (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

