- De cand a devenit mama, Nadine se ocupa indeaproape de creșterea și educarea fiului sau, Noah, 9 ani. Fosta vedeta TV este atat de grijulie ca puștiul sa fie in siguranța, incat iși ia masuri suplimentare. Nadine și soțul ei au un singur copil, pe care il inconjoara cu dragoste și fac tot posibilul…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan acuza atat conducerea Tarom, cat și pe actualul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, pentru incompetenta lor in a eficientiza si moderniza compania nationala de transport aerian, Tarom, desi banii stransi din vanzarea biletelor sunt multi, iar compania este sustinuta…

- Organizația Animals Internațional da in judecata Guvernul Romaniei pentru tortura planificata asupra animalelor! Joi dimineața, 11 iulie, la ora 8:38 Nava Al Shuwaikh a sosit in portul Midia și a inceput incarcarea cu oi 24 de ore mai tarziu: cel puțin 70.000 de oi cu destinația Golful Persic.…

- Reguli pentru a construi și folosi in siguranța un gratar de gradina: – Gasește locul potrivit pentru gratar, departe de vegetație sau construcții din lemn! – Folosește doar materiale de calitate in construcția gratarului, precum caramida care rezista la temperaturi ridicate! – Curața hornul gratarului…

- Mai sunt doar cateva luni pana cand Alina Ceusan si iubitul ei, Raul, isi vor uni destinele. Nunta va avea loc pe 6 iulie, iar dupa marele eveniment, vor pleca in luna de miere, intr-o destinatie exclusivista.

- Viata de parinte este una foarte frumoasa, dar presarata cu diferite clipe grele, mai ales legate de problemele de sanatate ale copiilor care se tot ivesc de-a lungul anilor. Grijile imense si teama fantastica sa nu se intample ceva rau sunt lucruri pe care si le amintesc mamicile si taticii pe masura…

- Având în vedere ca aceste evenimente se caracterizeaza printr-o mare afluența de persoane în obiectivele care își deschid porțile pentru „Noaptea Muzeelor”, pompierii recomanda respectarea masurilor minimale de aparare împotriva incendiilor și de prevenire…

- Compania Autoliv va inaugura fabrica de la Rovinari oficial in luna iulie. In acest an va funcționa cu 450 de angajați. Au fost depuse peste 2000 de CV-uri. Potrivit lui Robert Filip, activitatea fabricii de sisteme de siguranța va incepe in luna mai. Pe data de 22 mai urmeaza sa fie aduse noile linii…