Reguli de siguranță în trafic pe timp de iarnă Pastrati in masinao lanterna, paturi, apa si alimente neperisabile; Daca viscolul va blocheaza in vehicul in afara localitatii: stationati cat mai pe dreapta drumului si porniti luminile de avarie; sunati la 112 si indicati locul in care ati ramas blocat; porniti motorul si sistemul de incalzire cate 10 minute la fiecare ora, pentru mentinerea caldurii in interior (cand motorul este pornit deschideti usor un geam pentru ventilatie, evit&ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anotimpul rece aduce cu el si mult asteptatele sarbatori de iarna. Este o normalitate ca in aceasta perioada a anului, in asteptarea lui Mos Craciun cu darurile sale mult visate, sa impodobim casa cu coronite, lumanari, ornamente diverse, beculete si lumini electrice. Un Craciun adevarat inseamna pentru…

- Avand in vedere faptul ca vacanta de iarna se apropie cu pasi repezi, politistii de prevenire le transmit copiilor cateva sfaturi despre ceea ce inseamna o conduita preventiva: – cand ramaneti singuri acasa, este bine sa incuiati usa cu cheia, sa verificati cine bate ori suna la usa, uitandu-va prin…

- Astfel, ordonanta de urgenta nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Codul Rutier considera contraventie ce se incadreaza in clasa a IV-a de amenzi, in cazul neechiparii masinilor cu anvelope de iarna, pe drumurile acoperite de zapada, gheata sau polei, soferii riscand sa ramana…

- In curand va cadea primul ingheț, așa ca, pentru a nu avea surprize neplacute legate de instalațiile de apa, ar fi bine sa respectați cateva reguli. Aquatim are, și in acest an, mai multe recomandari care sa va ajute sa treceți cu bine, fara pagube, peste aceasta iarna. The post Mare grija sa nu va…

- Florile sunt adesea soluția salvatoare, fie ca mergi in vizita, vrei sa oferi un cadou pentru ziua onomastica ori te prezinți la serbarea celui mic. Circumstanțele in care oferi flori sunt numeroase in anotimpul friguros, iar o intrebare ce poate aparea este ce sa alegi pentru buchetul cadou. Chiar…

- CAUCIUCURI DE IARNA. Din nefericire, acest lucru este și o cauza a faptului ca un numar ingrijorator de proprietari de automobile decid sa foloseasca un singur set de anvelope pe tot parcursul anului. Desigur, in aceasta categorie intra cei care au cauciucuri all season dar și cei ce le utilieaza…

- Angajatii Sectiei de Drumuri Nationale Brasov au finalizat astazi lucrarile de instalare a unor parapete de protectie pe DN 13, numit si „drumul mortii” din cauza numarului mare de accidente.

- La data de 15 octombrie a.c., in municipiul Bistrita, un barbat, de 43 de ani, din Blajenii de Sus, in timp ce conducea un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata nu a pastrat o distanta de siguranta in mers si a intrat in coliziune cu un autoturism, care era condus de un barbat, de 29 de…