Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput, oficial, ieri si se termina pe 25 mai 2019, ora 7:00. In perioada mentionata, partidele politice, dar si candidatii independenti, vor trebui sa respecte reglementarile din Legea nr. 33/2007 si 334/2006 privind finantarea partidelor si campaniile electorale. MEDIAFAX va prezinta regulile pe care orice candidat va trebui sa le respecte in aceasta perioada. Sunt interzise in aceasta perioada materialele de propaganda. respectiv orice material scris, audio sau video care: se refera in mod direct la un candidat sau partid politic care…