- Cu toții am trecut prin școala și sistemul educațional; Unii au ieșit mai șifonați ca alții, unii au reușit sa se descurce mai bine decat alții cu orarul, cu materiile plicticoase, cu temele pentru acasa, cu lipsa timpului liber și al distracțiilor de care aveau parte pana atunci. In opinia hipnoterapeutului…

- Fericirea este ceea ce cautam sau ce ar trebui sa cautam toata viata. Cu toate acestea, nu multi dintre noi reușim sa fim fericiți. Uneori este bine sa ne reamintim care sunt valorile și calitațile pe care le apreciem in noi și in ceilalți. Adesea trecem prin situații in care fie uitam, fie preferam…

- Simon Zenke, 29 de ani, fotbalistul nigerian care trebuie sa rupa plasele adversarilor "cainilor" are o poveste de viața impresionanta, fiind un familist devotat, cu mare grija pentru banii lui și-ai familiei. Simon Zenke este ultimul sosit in "haita", așteapta certificatul internațional de transfer…

- Cu originea in psihanaliza, stilurile de atașament reprezinta o intreaga teorie și o abordare psihoterapeutica care a devenit și o metoda practica pe care o poți folosi cu precadere pentru rezolvarea problemelor in relații și creșterea increderii de sine. In opinia psihologului Angela Nutu, stilul nostru…

- Valentino Rossi vs. Marc Marquez este una dintre marile rivalitați din istoria campionatului de motociclism viteza. Italianul și spaniolul, buni prieteni in trecut, au rupt relațiile in 2015, dupa ultimele doua etape foarte tensionate ale sezonului. (Detalii aici) Acum, Marquez vrea ca lucrurile sa…

- Viața de copil artist nu e deloc ușoara, insa iți aduce multe satisfacții. Cel puțin asta susține Ana, o fetița talentata, care a vorbit la ”Prietenii de la 11”, despre pasiunea de a canta.