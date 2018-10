Reguli de aur in relatiile cu clientii pentru orice startup

Stiri pe aceeasi tema

- InnoEnergy anunța cea de-a doua ediție a programului de pre-accelerare Primer pentru startup-uri aflate intr-un stadiu incipient. Scopul principal este ca startup-urile inovatoare din Europa Centrala și de Est sa-și dezvolte abilitațile antreprenoriale și sa-și pregateasca afacerea pentru a intra in…

- Grupul Volkswagen a oferit in aceasta saptamana o serie de detalii cu privire la dezvoltarea unei platforme online pentru vanzarea de mașini și servicii, ca parte a planurilor de a schimba radical rețeaua de dealeri din Europa. Scopul principal al proiectului este ca persoanele interesate sa poata cumpara…

- Relațiile productive cu partenerii de afaceri sunt baza oricarui business, mic sau mare, in special in cazul companiilor care lucreaza cu distribuitori, reselleri sau cu departamente externalizate de vanzari. Acesta este și cazul Romaniei, unde in jur de 63% dintre companii aleg sa externalizeze unele…

- Ambasada rusa in Marea Britanie a transmis ca Londra depune eforturi energice in sprijinul adoptarii de catre UE a unor noi sancțiuni impotriva Moscovei, scopul acestei acțiuni fiind de a submina relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeana dupa Brexit, informeaza agenția de știri Tass, citata de Mediafax.

- Relatiile transatlantice nu au alternativa si sunt vitale pentru securitatea comuna a Statelor Unite ale Americii si a intregii Europe, a declarat miercuri, la Vilnius, presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, relateaza dpa preluata de Agerpres. Membrii NATO trebuie sa "depaseasca tensiunile,…

- Gigantul IT afirma ca este cat se poate de transparent, dar activistii pentru dreptul la intimitate il contrazic. Google Maps este o aplicatie utila soferilor sau celor care incearca sa gaseasca o adresa la care nu stiu sa ajunga. Daca ii dati voie, aplicatia pastreaza un istoric personal al locurilor…

- Startup-ul Blippar, aparut in 2011, anunța lansarea unui nou produs care ar permite magazinelor, aeroporturilor sau agenților imobiliari sa ghideze clienții in interiorul cladirilor cu ajutorul realitații augmentate.